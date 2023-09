La pesée du cœur: un roman sur l’anxiété provoquée par le deuil

Premier roman de Catherine Harton, une écrivaine talentueuse qui a déjà publié plusieurs autres ouvrages, La pesée du cœur raconte l’histoire de trois sœurs, un été où la chaleur amortit la ville et ses habitants. Marianne, très marquée par la mort de sa sœur Nathalie, quitte son emploi pour animer un groupe de personnes souffrant d’anxiété. Alice, en parallèle, se plonge dans une expérience artistique lui permettant de mettre un baume sur ses propres traumatismes.

La pesée du cœur n’est pas un roman autobiographique et Catherine Harton n’a pas de sœur. Son parcours n’est pas celui de Marianne. Le roman est plutôt né d’un scénario de film sur lequel elle travaillait avec une amie, d’entrevues réalisées dans le cadre de ses études et de sa propre pratique artistique.

« Je suis intervenante psychosociale et je suis en train de finir ma maîtrise en travail social, explique-t-elle. J’ai travaillé avec des gens qui avaient des traumas complexes et je leur demandais de me raconter des expériences qu’ils ont vécues — donc différents traumas. »

Photo fournie par les Éditions Marchand de feuilles

La question de l’anxiété, de la perte d’un être cher et de la reconstruction de soi sont des thèmes majeurs dans La pesée du cœur.

« Le deuil, c’est un sujet universel. Ça touche tout le monde. Mais j’avais envie de l’aborder sous une thématique un peu différente. »

« Le deuil, tout le monde est amené à en vivre un, dans sa vie. Et pas juste un : plusieurs. C’est quelque chose qui concerne tout le monde. On va tous passer par différentes étapes du deuil. C’est intéressant de voir les réactions humaines qui viennent avec ça, et qu’est-ce qui peut nous amener à créer, dans une forme de deuil. Composer avec cette perte, être capable de voir ce que la vie devient, au-delà de la mort. »

Les anciens Égyptiens

Dans le roman, Catherine Harton fait également référence à l’Égypte ancienne et aux rituels religieux accompagnant le passage vers l’au-delà.

« Quand j’étais jeune, c’était quelque chose qui m’attirait et je trouvais les légendes égyptiennes fascinantes. Quand j’ai vécu mon premier deuil moral, je me suis mise à lire énormément là-dessus. »

Une légende l’a particulièrement intéressée : celle de la pesée du cœur.

« Est-ce que ton cœur est assez léger ou si, au contraire, il est trop lourd et va être dévoré ? » résume-t-elle.

L’écriture s’est échelonnée sur plusieurs années.

« Il y a tellement eu de paliers... Au début, ça ressemblait plus à une pièce de théâtre surréaliste ! Au fil du temps, de façon générale, ça s’est bien passé, mais j’ai eu plus de difficulté que quand j’ai écrit des nouvelles et de la poésie. Il y avait une grosse implication émotive. Il a fallu que je prenne des pauses : aller peindre, aller marcher en forêt, puis revenir. »