La pomme est le fruit le plus populaire du Québec... mais il ne vient pas d’ici!

Au Québec, la pomme est assurément la reine de la fin de l’été et de l’automne ! C’est qu’ici, la pomme est présente dans nos assiettes du déjeuner au souper, sans oublier qu’elle se retrouve souvent dans les boîtes à lunch des écoliers. On dit que chaque Québécois consommerait environ 16 kg de pommes annuellement !

La récolte des pommes au Québec s’étend principalement d’août jusqu’à la fin octobre et de nombreux vergers ouvrent leurs portes à l’autocueillette, une activité familiale incontournable. En 2019, avec une production annuelle de 108 500 tonnes pour une recette totale de 62 millions de dollars, le Québec se classait comme la troisième province productrice de pommes après l’Ontario et la Colombie-Britannique. Et c’est en Montérégie qu’on retrouve presque la moitié de tous les vergers de la province (47 %) !

Des pommes pour tous !

Il y a 18 variétés de pommes répertoriées par les Producteurs de pommes du Québec, mais une seule reine trône dans le cœur des Québécois : la pomme McIntosh. Elle constitue le tiers de la production totale. Pendant environ six semaines, entre le début septembre et la fin octobre, vous pouvez la cueillir afin d’en faire du cidre, des tartes, du jus, de la compote ou tout simplement la croquer à pleines dents ! Elle est sans doute la plus connue et la plus aimée.

Ensuite, les variétés plus classiques comme la Spartan, la Cortland et l’Empire sont aussi fort populaires. Mais les pommes changent et de nouvelles variétés aux particularités singulières ravivent aussi le cœur des amateurs. C’est le cas de la Honeycrisp et de l’Ambrosia, toutes deux au goût de miel, et la Passionata, une pomme jaune légèrement orangé et rosée présentant un goût quelque part entre le raisin muscat et le fruit de la passion.

Prolonger la saison

En hiver, certains vergers offrent désormais la cueillette de pommes gelées en plus d’ateliers découverte sur la fabrication de cidre de glace et autres spiritueux. Autour de 90 entreprises d’ici produiraient du cidre en province. La pomme est vraiment une reine presque quatre saisons, car une fois le printemps arrivé, plusieurs vergers et cidreries permettent aux visiteurs de venir pique-niquer sous leurs incroyables pommiers tout en fleurs.

D’où viennent nos pommes

Les pommes auraient commencé leur voyage à partir de la... Chine, voyageant par la célèbre route de la soie !

Ensuite, ce serait les Romains qui auraient introduit la culture de la pomme en France et en Angleterre. Et c’est de là qu’elle aurait fait le saut de l’Atlantique avec, comme premier arrêt vers 1633, Port-Royal (Nouvelle-Écosse).

Au Québec, ce serait des mains de Louis Hébert – apothicaire de la Nouvelle-France – qu’auraient vu le jour les premiers pommiers en terres québécoises. En 1617, il aurait planté certaines variétés, dont la Fameuse, qui a longtemps été très prisée, mais qui sera surclassée par d’autres, plus adaptées au climat d’ici, comme la McIntosh.

Toutefois, la Fameuse, cette variété d’antan, tend à refaire son apparition dans certains vergers. À surveiller !