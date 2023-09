La vie après la mort: un mythe ou une réalité?

Il y a bien quelque chose après la mort... C’est du moins ce que révèle une étude menée auprès de gens ayant vécu une expérience de mort imminente.

Alors que les médecins ont toujours supposé qu’il y a peu ou pas d’activité cérébrale après environ 10 minutes d’arrêt cardiaque, l’étude menée par la NYU Grossman School of Medicine viendrait prouver le contraire.

« Il y a des signes d’activité cérébrale normale et presque normale jusqu’à une heure après la réanimation », a ainsi déclaré le Dr Sam Parnia, professeur agrégé de médecine à NYU Langone Health, dans une entrevue avec le New York Post.

« Nous avons non seulement pu montrer les marqueurs de la conscience lucide, mais nous avons également pu montrer que ces expériences sont uniques et universelles. Elles sont différentes des rêves, des illusions et des délires », a-t-il expliqué.

L’enquête a été menée auprès de 53 patients ayant survécu à un arrêt cardiaque dans 25 hôpitaux, situés notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Près de 40 % d’entre eux ont affirmé avoir des souvenirs de ce qui s’était passé pendant qu’ils étaient « morts ».

« Il existe un arc narratif chez les personnes qui vivent une expérience de mort imminente. Leur conscience devient plus vive, plus vive et plus aiguisée », a indiqué le spécialiste, en ajoutant que l’expérience la plus courante serait un état de conscience de 360 degrés de l’espace entourant la personne en arrêt cardiaque.

« Dans la mort, ils ont la perception qu’ils sont séparés de leur corps, a précisé le Dr Parnia, et ils peuvent alors se déplacer. Mais ils sont dans cette salle [d’hôpital] et ils collectent des informations. Ils sentaient qu’ils étaient pleinement conscients. »

L’étude a également permis de confirmer que certaines personnes voient leur vie défiler devant leurs yeux.

« D’une manière ou d’une autre, dans la mort, leur vie entière passe au premier plan. Il s’agit d’une réévaluation profonde, utile et significative de leur vie », a dit le médecin.

Il s’agit d’un phénomène universel qui se produit partout dans le monde, bien que chaque expérience soit unique en soi.

« Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont des expériences bien réelles qui se produisent dans la mort », a finalement conclu Dr Sam Parnia.