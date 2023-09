Pourquoi pas une assurance-maladie pour votre animal de compagnie

Si, de façon inattendue, votre animal tombait malade ou avait un accident, pourriez-vous vous permettre de le faire soigner sans soucis ? Saviez-vous qu’il existe des assurances maladie pour animaux depuis déjà 30 ans au Canada ?

Assurer son animal ou pas ? C’est une décision fondamentale à considérer dès l’adoption d’un animal de compagnie. Car, avouons-le, qui d’entre nous peut se permettre de débourser sans souci ni difficulté une somme de 1500 $, 4000 $ ou même plus pour sauver son gentil chat ou son adorable chien ? Assurément pas grand monde. Voilà pourquoi les assurances pour animaux sont à considérer dès l’adoption, bien avant que les problèmes ne commencent.

Voici une histoire très personnelle que j’ai vécue tout récemment et qui milite en faveur des assurances en cette semaine nationale de l’assurance animale au Québec.

Lors du long week-end de la fête du Travail, il m’est arrivé une tuile avec Gandalf, mon doux et gentil chat. Il y a 4 ans, j’ai apprivoisé ce chat errant et peureux qui rôdait près de chez moi depuis déjà trop longtemps. Il y a 4 ans, Gandalf est entré dans notre maison et en a fait la sienne. Il est aussi entré dans mon cœur et sans aucun doute dans celui de Guy, mon conjoint. Il est tout gentil. Il ronronne dès qu’on le flatte. Il aime venir se blottir sur nos genoux. Et il mange comme un glouton !

Et, le voilà qui ne va pas bien du tout, en ce début de long congé où plusieurs établissements vétérinaires sont fermés, incluant la clinique où je travaille... Il est vraiment amorphe et ne mange pas. Pas normal du tout dans son cas !

Pas d’autres choix que de me rendre à l’urgence au petit matin, samedi. Verdict : une insuffisance rénale sans doute provoquée par une infection dans les reins. Gandalf a dû être hospitalisé d’urgence pendant un peu plus de 48 h et mis sous perfusion. Il a reçu des antibiotiques, des médicaments pour contrer la nausée, etc. Il a eu une prise de sang chaque jour pour suivre l’état de ses reins.

Pour un temps, la vétérinaire que je suis est soudainement devenue une cliente inquiète dont le chat avait grand besoin des soins d’un grand centre d’urgence de la région de Montréal...

Voyage à Berlin

Gandalf s’en est sorti et est revenu à la maison où je poursuis les traitements (pilules à donner, nourriture spéciale, suivis, etc.) Je suis si heureuse de retrouver mon gentil chat qui est d’ailleurs revenu lui-même à 100 % après quelques jours. Ils ont assuré, l’équipe vétérinaire de l’urgence. Ils sont hot. Je les remercie de tout cœur.

Et je dois dire que j’ai eu un service hors pair. Mais, la facture que j’ai payée m’a quand même fait mal au porte-monnaie... Disons que ce petit séjour à l’hôpital m’a coûté quelques paiements hypothécaires, un tout-inclus pour deux dans un hôtel quatre étoiles et demie ou, encore, le voyage que je prévoyais faire à Berlin et ses environs.

Soins dispendieux

C’est cher, les soins vétérinaires, même s’ils représentent bel et bien ce que ça vaut. J’ai un bon salaire, mais je suis loin d’avoir celui d’un médecin, d’un dentiste ou même d’un débardeur du port de Montréal.

J’aurais bien aimé avoir des assurances pour Gandalf. Ou devrais-je maintenant le surnommer Berlin, par ironie ?

Cordonnier mal chaussé, me direz-vous ? Non ! Gandalf a contracté le sida du chat lors de sa vie de chat errant. Il n’était pas vraiment éligible aux assurances, sauf avec un paquet de restrictions. Je suis heureuse d’être économe et d’avoir pu débourser ce qu’on me demandait ce jour-là, avec ma carte de crédit. Et tant pis pour Berlin.

Mais ma réalité n’est pas la même pour bien des gens. Trop souvent, ce genre d’histoire finit en euthanasie, faute de moyens. Voilà pourquoi bien des vétérinaires encouragent les gens à souscrire à des assurances maladie pour leurs animaux dès l’adoption de leur nouvel ami poilu.

Selon le site de l'Association des médecins vétérinaires du Québec, au Canada, en 2022, le coût mensuel moyen pour une prime d’assurance contre les accidents uniquement était de 16,48 $ pour les chats et de 20,64 $ pour les chiens. Pour les primes couvrant les accidents et les maladies, le tarif mensuel moyen était de 35,62 $ pour les chats et 67,83 $ pour les chiens.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : amvq.quebec/fr/nouvelles