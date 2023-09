«Cet album est plus impudique»: Evelyne Brochu lance son deuxième opus, Le Danger

« Chaque projet m’amène loin de moi », dit Evelyne Brochu. À la fois actrice, chanteuse, maman, amoureuse et muse, la nouvelle quarantenaire se plaît à se dévoiler par bribes, une pointe de ses nombreuses et poétiques facettes à la foi. Le Journal a discuté avec elle de son deuxième album, Le Danger, qui flirte joyeusement avec les contrastes.

Pour Evelyne Brochu, si son premier opus, Objets perdus, était celui de l'apéro, Le Danger s’empare du cœur de la fête, de la sensualité et du désir. Ce n’est pas pour rien que la comédienne et interprète nous a donné rendez-vous dans un bar de la rue Laurier, à Montréal.

L’auteure-interprète use d’un vocabulaire nocturne pour parler de cette seconde offrande à la fois sombre et lumineuse. « Musicalement, cet album est plus aérien, on est dans un bar, il y a du monde, des corps, des synthés, de la danse et le plafond est très haut », dit celle que la musique, visiblement, enivre.

Pierre-Paul Poulin

Aller ailleurs avec l’écriture

« J’ai tellement tripé avec le premier album. J’aime voir les autres s’épanouir. J’aime être témoin du talent de Félix [Dyotte, son frère cosmique rencontré à 17 ans et son mentor musical], me nourrir de ses musiques pour écrire mes propres paroles et voir les musiciens travailler ensemble pour que tout s’élève et regarder cette chose naître. J’ai tellement aimé cela, que j’ai eu envie d’y aller avec encore plus d’ardeur », ajoute celle qui a marqué notre imaginaire en jouant une enseignante ayant une relation interdite avec un jeune étudiant dans la série Chouchou, l’an dernier.

Sur son premier album, la chanteuse avait écrit la pièce Sept jours exactement et sur ce second opus, elle signe exactement sept chansons ; un beau hasard doublé d’un chiffre chanceux. Le processus d’écriture s’est déclenché dans un avion, en plein retour du variant Omicron, alors qu’elle reprenait le travail après 14 mois de congé de maternité au cœur de la pandémie.

« Cela représentait la sortie d’une bulle douce, mais aussi le danger. J’étais dans l’avion et j’avais le goût de vibrer, j’avais envie de contacts », se souvient-elle. C’est là qu’elle a composé la chanson Le printemps. Puis sont venues les idées pour les pièces Paris, Le danger et Les ombres (« avec son côté Plamondon »).

Notre jardin est une lettre d’amour à son chum à ses enfants et à Montréal, cet ensemble qui représente son jardin qui dort, auprès duquel revenir est la chose la plus douce qui soit.

Pierre-Paul Poulin

À cheval dans deux univers

Evelyne Brochu voue un amour sans borne pour la ville de Paris, d’où son envie de la célébrer dans la chanson Paris. « Les villes sont comme des gens, on peut en tomber amoureux. J’aime ce que Paris me fait, où elle m’amène, ce qu’elle est, même si je connais ses défauts et son tempérament intempestif », raconte celle qui y a tourné à plusieurs reprises, notamment le film Café de Flore de Jean-Marc Vallée en 2011.

Le titre Le Danger renvoie à la chanson du même nom, qui se trouve parfaitement à cheval entre les deux univers du disque : le désir et la douceur.

« Je suis fière des arrangements de Félix, qui est le générateur de l’album. Des émotions de ces chansons qui sont portées par ses cordes et de mon progrès vocal. Je suis fière de notre complicité. J’ai de l’admiration pour les humains qui travaillent ensemble. Cet album est plus aérien et plus impudique. J’ai souhaité avoir plus d’audace à plusieurs niveaux », répond celle qui tourne actuellement le film Phénix, de Jonathan Beaulieu-Cyr, quand on lui demande ce qui la rend fière de ce projet.

Quant au fameux syndrome de l’imposteur qu’ont parfois les artistes multidisciplinaires, la chanteuse et comédienne est parvenue à le mettre de côté. Du titre « d’actrice qui ne veut pas se comparer à ses idoles », elle est passée à celui d’artiste poursuivant son propre chemin en arrivant par une autre porte, loin du rapport de parallèle avec ses interprètes fétiches. « Je suis plutôt dans le : ça, c’est moi ! »

– L’album Le Danger, d’Evelyne Brochu, se trouve sur les plateformes. Elle sera en spectacle le 14 octobre au Gesù de Montréal et le 19 octobre au Grand Théâtre de Québec.