Les automobiles américaines vont coûter encore plus cher

La grève du secteur automobile aux États-Unis n’est que partielle pour le moment. Elle ne touche qu’un modèle de chacun des trois grands fabricants d’automobiles. Mais elle pourrait rapidement s’étendre si aucun ne cède aux demandes des travailleurs. Cette crise est le résultat de trois problèmes. Premièrement, les fabricants automobiles américains se sont laissés dépasser par ceux du reste du monde, en particulier par ceux d’Asie. Ensuite, la redistribution de la richesse aux États-Unis est aussi mauvaise qu’avant la grande crise de 1929. Enfin, les Américains refusent de changer leur mode de vie centré sur l’automobile, ou même seulement d’y réfléchir.

1) Quelle est l’importance de l’industrie automobile aux États-Unis ?

L’industrie automobile représente 3 % du PIB du pays. Elle emploie 238 000 personnes dans ses 250 usines réparties à travers 31 États américains. Les automobiles arrivent au premier rang des exportations américaines. De nombreuses entreprises dépendent directement de l’industrie de la fabrication automobile. Cependant, cette industrie est menacée par les automobiles électriques chinoises qui sont moins chères et de très bonne qualité. Elle est également menacée par de nouveaux procédés d’assemblage moins coûteux, comme le moulage sous haute pression mis au point par Tesla.

2) En quoi la redistribution de la richesse affecte-t-elle l’industrie automobile ?

Une des grandes avancées de l’économie américaine est survenue quand Henri Ford a décidé en 1908 de hausser le salaire de ses employés et de diminuer ses coûts de production, de telle sorte que ses salariés puissent acheter des voitures de sa marque. Cette façon de concevoir les rapports économiques a eu tant de succès, qu’elle porte le nom de sa compagnie : le fordisme. Cependant, de nos jours, les salariés des entreprises automobiles ont du mal à acheter des voitures neuves. Ces dernières années, alors que les compagnies ont payé des dividendes extrêmement élevés à leurs actionnaires, les salaires de leurs cadres ont augmenté de 40 %. Les travailleurs demandent donc une augmentation similaire.

3) Le mode de vie centré autour de l’automobile atteint-il ses limites ?

Pour des raisons énergétiques et de coût des infrastructures, le mode de vie centré autour de l’automobile atteint ses limites en Amérique du Nord. Cependant, étant donné l’individualisme forcené qui règne de plus en plus aux États-Unis, et étant donné le mal-développement des petites et moyennes villes américaines, les Américains sont extrêmement réfractaires aux transports en commun. Du reste, ces derniers sont anémiques aux États-Unis, en comparaison de ce qui existe en Europe ou dans plusieurs pays d’Asie.

4) Quels impacts aura cette grève sur la campagne de Joe Biden ?

La campagne pour l'élection présidentielle de 2024 a déjà commencé. Les syndicats sont en général proches du Parti démocrate. Il faut donc s’attendre à ce que la Maison-Blanche favorise les positions syndicales. Cependant, une forte hausse des salaires des travailleurs de l’industrie automobile entraînera à la hausse les salaires des autres secteurs, ce qui contribuera beaucoup à l’inflation. Par conséquent, la Banque centrale devra garder les taux d’intérêt élevés, et ainsi de suite. À moins que les dirigeants des banques centrales finissent par admettre que la cible de 2 % d’inflation est artificielle et irréaliste dans les circonstances actuelles.

5) Comment ceci touchera-t-il le Canada ?

L’industrie automobile américaine est incorporée à l’industrie automobile canadienne. Une courte grève devrait peu affecter les usines canadiennes. À plus long terme, cette grève aura un impact sur les salaires au Canada et donc sur l’inflation.