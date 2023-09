Les Blue Jays l’emportent in extremis

Les Blue Jays de Toronto ont eu besoin de tout leur petit change afin de remporter une deuxième victoire en 48 h. Ils sont ainsi venus à bout des Red Sox de Boston par la marque de 3 à 2 dans un duel qui aura duré 13 manches samedi après-midi au Rogers Center de Toronto.

Whit Merrifield a inscrit le point victorieux sur un faible simple qui a permis à Vladimir Guerrero fils de venir croiser la plaque.

Cette victoire est d’une importance capitale pour les Jays car ils sont maintenant à égalité avec les Mariners de Seattle pour l’obtention de la dernière place parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Les Red Sox ont été les premiers à frapper dans le duel. Le joueur de troisième but vedette des Red Sox Rafael Devers a frappé sa 32e longue balle de la saison, bonne pour deux points.

L’offensive torontoise a finalement montré signe de vie en septième manche lorsque Vladimir Guerrero fils a expédié le tir de Chris Sale à 367 pieds du marbre. Ce circuit a d’ailleurs chassé le partant des visiteurs de la rencontre.

Dans le cas de Guerrero fils, il s’agit d’un troisième coup de canon en trois matchs, ainsi qu’un 24e jusqu’à présent dans la campagne.

Les Jays avaient l’occasion de prendre les devants lors de cette septième manche puisqu’ils ont rempli les buts. Cependant, Ernie Clement a frappé un faible ballon qui a mis fin à cette menace.

Les Jays ont une fois de plus menacé lors de la manche suivante, mais ils ont finalement laissé deux coureurs sur les buts.

Ce n'était toutefois que partie remise pour les représentants de la Ville Reine. Daulton Varsho, qui a fait son apparition dans le match en neuvième manche comme frappeur suppléant, a inscrit un triple afin de créer l’égalité.

Malgré la défaite, Sale a été dominant dans le duel puisqu’il a réussi 10 retraits aux bâton en plus d’avoir alloué seulement deux coups sûrs en six manches complètes de travail. Son vis-à-vis Chris Bassitt n’a pas à rougir de sa performance. Le droitier a concédé deux points et quatre coups sûrs à l’adversaire et il a récolté cinq retraits à la plaque en sept manches complètes sur le monticule.

Les Jays auront l’occasion de passer le balai face aux Red Sox pour la deuxième fois de suite, dimanche, à compter de 13 h 37. Il s’agira également du dernier duel entre les deux formations cette saison.