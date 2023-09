Les grosses quilles du samedi

Dernier samedi de l’été... on se fait plaisir avec cinq belles bouteilles. À boire dès maintenant ou, mieux, à conserver quelques années dans sa réserve afin d’en magnifier leurs attributs.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Vincent Carême, Sec 2022, Vouvray, France

29,20 $ - Code SAQ 11633612 – 13 % - bio

Photo fournie par Patrick Désy

Super chenin cultivé en bio et vinifié de main de maître par Vincent Carême. Nez débordant de fruits blancs, de miel et de cire, avec une impression de cailloux frottés. La bouche est ample, moelleuse tout en montrant une belle vivacité. De beaux amers en finale apportent un supplément de caractère. Que du bonheur !

★★★1⁄2 $$1⁄2

Domaine Ninot, Mercurey Premier Cru Les Crêts 2019, France

61,50 $ - Code SAQ 15136218 – 13 %

Photo fournie par Patrick Désy

Il faudra être rapide pour mettre la main sur les dernières bouteilles dans le réseau de la SAQ. Avec les prix des vins de Bourgogne qui ont littéralement explosé, ce premier cru de Mercurey demeure une « bonne affaire ». C’est suave, assez concentré avec des tanins fins et bien intégrés. Ça « pinotte » au nez avec des tonalités de cerise, d’humus et d’épices. Bonne persistance et déjà d’une grande buvabilité. Pourra se développer davantage sur les cinq à huit prochaines années.

★★★★ $$$$1⁄2

Muga, Reserva Seleccion Especial 2018, Rioja, Espagne

49,25 $ - Code SAQ 12986612 – 14 %

Photo fournie par Patrick Désy

Le seigneur tempranillo, qui compose près de 70 % de l’assemblage, fait ici équipe avec les grenache, graciano et mazuelo. Élevé longtemps en barrique, le vin se montre immensément charmeur sans tomber dans la caricature. Nez envoûtant d’encre, de fruits noirs et de graphite. Matière concentrée et dotée de tanins élégants laissant une impression veloutée en bouche. Long et accessible dès maintenant, il a tout ce qu’il faut pour se bonifier une dizaine d’années en cave.

★★★★ $$$$

E. Guigal, Saintes Pierres de Nalys 2019, Châteauneuf-du-Pape, France

62,75 $ - Code SAQ 15182222 – 15,5 %

Photo fournie par Patrick Désy

À peine quelques années depuis l’arrivée de la famille Guigal aux commandes de ce très joli domaine castelneuvois et la qualité des vins a progressé de façon spectaculaire ! L’assemblage dominé au 2/3 par le grenache se montre d’une fraîcheur déconcertante. On a véritablement l’impression de croquer dans le fruit avec une explosion de saveurs : prune, figue, réglisse, rose, lavande, thym, poivre noir, café, balsamique. La richesse et la densité de la matière impressionnent autant que la facilité avec laquelle le vin se laisse boire, merci à l’acidité tonique et aux fins amers. On parle pourtant de près de 16 % d’alcool au compteur et pas même l’ombre d’une sensation de brûlure. Un véritable tour de force à ne pas manquer. Délicieux dès maintenant et pour les dix prochaines années sans problème.

★★★★1⁄2 $$$$1⁄2

Labastide Dauzac 2018, Margaux, France

49,00 $ - Code SAQ 15177221 – 14,5 %

Photo fournie par Patrick Désy

Je suis souvent dubitatif devant les « seconds » vins des grands châteaux de Bordeaux (qui sont habituellement issus de jeunes vignes qui n’entrent pas dans la composition du « grand » vin tout simplement parce qu’on trouve souvent des « premiers » vins de producteurs bordelais au même prix qui sont nettement plus intéressants; essayez de comparer celui-ci avec le Château Clarke Listrac-Médoc 2018 par exemple). Celui du Château Dauzac, un cinquième grand cru classé de Margaux, se montre fort charmeur tout en montrant les limites de l’exercice. Les merlots et cabernets sauvignons dégagent des parfums de cassis, de cuir et de torréfaction. La bouche est ample et dotée de tanins bien intégrés à la matière de bonne richesse, mais c’est aussi puissant et assez court en finale. Il paraîtra nettement mieux à table accompagné d’un onglet et quelques frites.

★★★ $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher.