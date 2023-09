«Les S4crifiés»: Megan Fox, bien plus qu’un beau cul

Megan Fox effectue un grand retour, tant au cinéma que dans un jeu vidéo, 14 ans après avoir été mise dehors de la franchise Transformers soi-disant à la demande de Steven Spielberg pour avoir osé comparer Michael Bay à Napoléon et à Hitler.

En 2007, la sortie du premier Transformers propulse Megan Fox au rang de sex-symbol mondial. La jeune femme de 23 ans devient une icône dans le monde entier et, en juin 2019, au moment de la sortie du deuxième volet, se prend les pieds dans le tapis.

« Il ressemble à Napoléon et veut se créer une réputation de fou et de méchant. Il veut être comme Hitler sur les plateaux et il y parvient. Travailler avec lui est un cauchemar. Il est aussi vulnérable et fragile dans la vraie vie qu’il est un tyran sur un plateau », dit l’actrice en parlant de Michael Bay dans les pages du magazine britannique Wonderland.

PHOTO FOURNIE PAR LIONSGATE

Ses propos ont l’effet d’une bombe. À tel point que, selon le cinéaste, Steven Spielberg lui ordonne de la mettre dehors et de rompre le contrat qu’elle avait pour le troisième long métrage. Désormais persona non grata auprès de gros noms hollywoodiens, Fox est aussi de la distribution de Le corps de Jennifer quelques mois plus tard qui s’avère être un échec, même si le film est aujourd’hui considéré culte.

L’actrice parvient à réparer les pots cassés et Michael Bay lui offre un rôle dans la nouvelle version des Tortues Ninja qui sort en 2014. Puis elle se fait discrète. Dans les coulisses, on dit qu’elle est difficile, qu’elle n’a pas de talent et que seul son physique lui a permis d’avancer.

Au-delà des insultes...

« Je me sentais tellement perdue, dit-elle en 2021 au Washington Post. Comment pouvais-je trouver ma valeur ou un sens dans cet enfer horrible, patriarcal et misogyne qu’était Hollywood à l’époque ? Parce que je m’étais déjà insurgée contre cet état de fait, tout le monde – incluant les autres femmes – avait été négatif. » Dans cette même entrevue, elle admet avoir été « sauvée » par le fait d’avoir trois enfants avec Brian Austin Green, de qui elle est aujourd’hui divorcée.

Depuis les débuts de sa romance avec Colson Baker alias Machine Gun Kelly, elle recommence à courir les tapis rouges et accepte plus de rôles. « Je regrette que les gens ne voient pas plus ma personnalité et mon sens de l’humour. Mon intelligence n’est jamais reconnue. Parfois, j’ai l’impression que je gaspille mon énergie, que je communique avec des gens qui ne me comprennent pas et qui ne m’apprécient pas. »

PHOTO FOURNIE PAR LIONSGATE

Celle qui a l’impression d’avoir « été en avance de 10 ans sur #MoiAussi » en s’en prenant à la misogynie de l’époque revient à la charge aujourd’hui, malgré les avancées dans le domaine. « Vous voulez parler de patriarcat ? dit-elle dans les pages de InStyle. Le fait que [Colson] a quatre ans de moins que moi et les gens se comportent comme si je sortais avec un mineur. Il a 31 ans et j’en ai 35. Oui, je sais bien qu’il vit comme s’il avait 19 ans, mais ce n’est pas le cas. Personne ne dirait rien si George Clooney sortait avec quelqu’un de quatre ans plus jeune que lui. Quatre ans ? Allez donc vous faire foutre. Nous aurions pu être au secondaire ensemble. C’est ridicule que les femmes soient traitées ainsi. »

Alors qu’on la verra dans Les S4crifiés le 22 septembre prochain, elle rêve de « faire partie d’une franchise de superhéros » et Megan Fox, que les amateurs du jeu vidéo Mortal Kombat 1 ont découvert en Nitara le 14 septembre dernier, compte bien continuer à faire ce qu’elle aime, c’est-à-dire son métier. « Nous permettre de vivre ce que nous voulons, ce que nous aimons dans la vie. C’est ça le féminisme », lance-t-elle dans les pages de Glamour.