Meilleure fiction francophone étrangère : À propos d'Antoine triomphe à La Rochelle

La série À propos d’Antoine écrite par Cathleen Rouleau et réalisée par Podz a triomphé samedi au 25e Festival de la Fiction de La Rochelle en France, remportant le prix de la meilleure fiction francophone étrangère.

Il s’agit de tout un honneur pour cette autofiction inspirée de la vie de famille d’Antoine Parent-Bédard, le fils polyhandicapé du fondateur de ComediHa! Sylvain Parent-Bédard qui est également le conjoint de Cathleen Rouleau.

Photo Joël Lemay / Agence QMI

«On est en train de se rouler dans de la barbe à papa avec Antoine, on est tellement heureux», a confié Rouleau au Journal aux côtés de son conjoint peu de temps après avoir appris la nouvelle.

Elle a d’ailleurs souligné qu’il s’agit d’un moment important pour celui qu’elle a affectueusement qualifié de «diva» en raison de son exemplarité sur le plateau même s'il souffre d’autisme, d’une déficience intellectuelle et d’épilepsie.

«Pour Antoine, c’est un accomplissement inespéré. Il vit sa petite vie et se fait dire par les professionnels de la santé qu’il ne marchera, qu’il ne parlera et qu’il ne pourra pas avoir d’emploi. Et bien non seulement il a un travail, mais il est récompensé pour son travail», explique-t-elle

«Ça n’a pas de prix pour quelqu’un qui n’a jamais eu de reconnaissance sociale et qui s’est toujours fait dire non dans sa vie», ajoute celle qui faisait également ses débuts au petit écran en jouant son exigeant propre rôle, qu’elle occupe avec bonheur depuis huit ans dans la vraie vie, celui de la belle-maman d’Antoine.

Faire parler la différence

Pour l’auteure, il s’agit également d’un grand signe d’espoir qu’elle trouve d’ailleurs très émouvant puisqu’en traversant les frontières, la série permet de faire «parler la différence partout dans le monde».

«Pour les familles qui vivent avec un enfant handicapé ou polyhandicapé, c’est très important ce qu’on vit parce qu’on est en train de dire au monde que tout est possible.»

«On espère vraiment qu’il va défoncer les barrières et en même temps, que ça va ouvrir des portes aux gens comme lui», a-t-elle renchéri.

Sylvain Parent-Bédard dit d’ailleurs avoir reçu un nombre incalculable de messages d’espoir de la part de personnes qui ont vu la série et qui vivent une situation similaire dans leur entourage.

Direction les gémeaux

À propos d’Antoine récolte également sept nominations aux 38e Prix Gémeaux qui se tiendront dimanche à Montréal, dont «Meilleur rôle de soutien : comédie ou comédie dramatique» pour le jeune Antoine Parent-Bédard, qui tient son propre rôle dans la série, «Meilleure comédie ou comédie dramatique» et le potentiel prix Gémeaux du public.

Cathleen Rouleau répétait d’ailleurs sur scène pour une présentation de prix qu’elle fera lors du gala lorsque son conjoint a appris que la série venait de remporter le prestigieux prix.

«Lorsque j’ai reçu le texto, je l’ai interrompu en criant qu’elle venait de gagner le prix et elle s’est mise à pleurer sur scène», a conclu Sylvain Parent-Bédard en riant.