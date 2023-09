Météo instable cet été: hausse de fréquentation dans plusieurs musées du Québec

Grâce à une météo changeante et souvent pluvieuse, les amateurs d’art ont pris le chemin des grandes expositions partout au Québec cet été. Certains musées ont vécu une forte hausse de leur fréquentation en comparaison à la période estivale de l’année dernière et parfois même un retour à l’affluence d’avant la pandémie.

L’été 2023 a été particulièrement pluvieux au Québec, ainsi que marqué par des avertissements de smog et des épisodes de canicule. Ces écarts de température ont influencé le comportement des visiteurs dans les musées. « Cet été, on a observé de plus grands écarts d’affluence. Quand il pleuvait, c’était très achalandé. Quand il faisait beau, on a observé qu’il y avait beaucoup moins de gens », explique Sophie Lemelin, directrice des communications et du marketing au Musée national des beaux-arts du Québec.

Le bilan estival est clair : certains musées du Québec ont reçu plus de visiteurs que l’année dernière. D’autres institutions muséales observent plutôt une stabilisation de leur affluence après des années plus difficiles dues à la pandémie. En plus de la météo instable, la reprise du tourisme a eu une influence positive.

Un bilan positif

Du côté du ​Musée des beaux-arts de Montréal, le bilan estival est à la hausse. Du 21 juin au 21 août 2023, plus de 89 209 personnes ont visité l’établissement. Pour les mêmes dates en 2022, on parle plutôt de 79 342 personnes. « C’est une hausse de près de 11 %. Nous ne considérons pas 2022 comme une année normale au niveau de la fréquentation. Le retour après la pandémie se fait progressivement », indique Amélie Lapointe​, chef du rayonnement institutionnel du Musée des beaux-arts de Montréal. L’exposition vedette cet été? Pensées et splendeurs de la Colombie autochtone - L’univers au creux des mains, qui permet d’explorer l’art colombien.

MBAM, Denis Farley

Au Centre des sciences de Montréal, on note une nette hausse d’affluence durant la période estivale. Du 21 juin au 7 août 2023, l’institution a vendu 103 898 billets contre 93 287 billets pour la même période en 2022. « On a eu un été assez particulier et changeant en termes de météo. De notre côté, l’été a été fructueux ! », commente Steven Poitevin, responsable des relations publiques de la Société du Vieux-Port de Montréal. « Les expositions ont toutes eu droit à un bel intérêt. Je pense particulièrement à Hockey : plus rapide que jamais, qui a attiré plus de 134 000 personnes depuis son activation en avril », ajoute-t-il.

Exposition: Hockey : plus rapide que jamais. Courtoisie: Centre des sciences de Montréal

Même son de cloche du côté de Trois-Rivières. Ce sont 17 109 personnes qui ont passé les portes du musée, contre 16 998 l’été dernier. « Quand il ne fait pas beau, je suis contente », lance en riant Michelle Bélanger, directrice générale du Musée POP. « Du 25 juin au 12 août 2023, on est à 1 % d’augmentation par rapport à l’année dernière qui a été une de nos années record. » En plus de la vieille prison et des nombreuses expositions, dont Attache ta tuque! Une virée décoiffante dans la culture québécoise et Peaux d'âmes qui met de l'avant les oeuvres de François Bertrand, le musée a aussi multiplié les activités pour souligner ses 20 ans cet été.

Exposition Peaux d'âmes. Courtoisie: Musée POP

État d’esprit positif aussi du côté de Pointe-à-Callière. « Pour le moment, on peut dire que l’achalandage de cet été est comparable à celui de 2022 qui a été un été record, avec plus de 368 000 visiteurs ! On a d’ailleurs accueilli 81 000 personnes pour le Marché public dans l’ambiance du 18e siècle, les 26-27 août, alors qu’on en attendait 70 000 », explique Katia Bouchard, directrice, communications et marketing de Pointe-à-Callière, situé dans le Vieux-Port de Montréal.

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

Au Musée national des beaux-arts du Québec, c’est plus de 60 000 personnes qui ont visité les expositions du 21 juin au 21 août 2023. Des chiffres semblables à ceux de la période estivale de 2022. Cet été, l’exposition Alexander McQueen - L’art rencontre la mode, qui met de l’avant l’œuvre du designer britannique décédé en 2010, a rencontré un franc succès.

MNBAQ, Denis Legendre et Louis Hébert.

Le Musée de la civilisation de Québec a aussi connu une belle période estivale. Cet été, les visiteurs ont notamment pu voir l’exposition C’est notre histoire, qui met de l’avant la vision du monde de femmes et d’hommes des Premières Nations. Anne-Sophie Desmeules, qui y occupe le rôle de relationniste, précise : « Les résultats sont en cohérence avec la performance touristique dans la région de Québec. Nous sommes en continuité de la reprise de 2022, où nous avons retrouvé nos moyennes d’achalandage d’avant pandémie. La météo pluvieuse et incertaine a certainement contribué à attirer les visiteurs. »