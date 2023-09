Météo: la tempête tropicale Lee touche l’est du Québec

Le début du weekend sera marqué par les nuages, bien que quelques rayons de soleil pourront être aperçus dans quelques secteurs. L’est de la province devra s’équiper d’imperméables, puisque la tempête tropicale Lee viendra bouleverser la température.

C’est surtout la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine qui seront affectées par la température: un avertissement de pluie a été émis par Environnement Canada. Environ 20 mm de précipitations seront attendus dans ces secteurs, avec des rafales qui pourraient atteindre les 80km/h.

La Beauce et la Côte-Nord auront aussi des risques d’averses (respectivement de 40 % et 30 %), mais le temps s’annonce plus calme. La température tournera autour des 20 degrés.

La pluie n’est pas au menu pour l’Estrie et la région de Québec, mais des rafales seront tout de même prévues en après-midi, avec une température variant entre 17°C et 19°C. Les rafales ne devraient pas dépasser les 40 km/h, mais pourraient atteindre 50 km/h à Québec.

En ce qui concerne le Grand Montréal, les nuages seront généralement au programme pour l’ensemble de la journée, avec le mercure qui augmentera à 22 degrés. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean s’attendra à des conditions similaires, mais avec une température plus fraiche à 18°C.

C’est finalement l’ouest de la province qui pourra profiter du soleil, avec une température qui restera à 23 degrés pour l’Outaouais, et à 25 degrés avec le facteur humidex pour l’Abitibi-Témiscamingue.