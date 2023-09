Monia Chokri au FCVQ : « Pour moi, le cinéma, c’est pas une job, c’est une passion »

Après Cannes et Toronto, c’était au tour du Festival de cinéma de la ville de Québec de dérouler son tapis rouge sous les pieds de la réalisatrice Monia Chokri, qui a présenté samedi, au Théâtre Le Diamant, Simple comme Sylvain. La cinéaste originaire de Québec a répondu à nos questions avant la projection.

Y crois-tu à un festival qui se développe et fonctionne dans ta ville natale ?

« Oui, je trouve ça important. Je ne sais pas comment c’est dans les salles, est-ce que les gens y vont, mais je trouve que Ian Gailer (ex-directeur du FCVQ), quand il est arrivé, a été bénéfique pour ce festival. J’ai l’impression que ça a pris de l’ampleur, que ça a existé dans la ville. »

Est-ce que tu as toujours de l’intérêt à tourner des films hors du Québec, aux États-Unis ou en France ?

« J’ai des agents américains depuis Babysitter. Il y a une panique aux États-Unis à cause de la grève alors ils envoient beaucoup de scénarios à des cinéastes étrangers. Ma volonté, c’est de continuer à écrire des trucs intimes et personnels, peu importe où ça se passe. Mon prochain projet, si tout se passe bien, serait tourné en France, mais ça resterait une coproduction avec le Québec. Ça fait 15 ans que j’y vis à moitié et je me dis que j’ai la capacité d’avoir un rapport intime avec le territoire. C’est ce qui m’inquiète de faire un film ailleurs, l’idée de faire du tourisme. Ça n’a pas toujours été heureux. On peut penser à Wong Kar-wai, que j’aime énormément, mais quand il fait My Blueberry Nights, ça marche à moitié. Asghar Farhadi qui fait Le passé en France, même s’il ne parle pas français, ce n’est pas meilleur film. »

Il y a un sentiment d’être imposteur ?

« Oui et de ne pas se mettre dans les tripes, dans l’intime. De plus en plus, je trouve que l’écriture doit amener la sincérité. Si je ne suis pas en maitrise de l’environnement, on dirait que ça va être moins bon. Je pourrais le faire, mais pour des projets spécifiques. Mon projet que je veux écrire pour la France, je pense que j’ai assez de connaissances intimes du territoire pour le faire. J’ai aussi un projet de film américain, mais l’histoire tournerait autour de gens qui vont en tourisme aux États-Unis, donc qui n’ont pas de connaissance du lieu. »

Cannes ouvre-t-il des portes ?

« Oui, mais ce qui marche, c’est quand un film marche. Ma carrière en France s’est construite doucement depuis 15 ans. J’ai commencé par être actrice, connaître des gens, avoir un réseau, après j’arrive avec des films. La femme de mon frère avait été bien reçu. Je sens que Simple comme Sylvain a eu un écho plus fort. Je le sens par les gens du métier en France qui m’écrivent, on multiplie les événements, la presse est là, il y a Télérama qui me suit à Québec pour un reportage. »

Donc, les médias français s’intéressent à toi...

« Je m’en fous qu’il fasse un reportage sur moi, mais c’est bien pour le film. Je ne veux pas être une vedette, ça ne m’intéresse pas, je suis passé de l’autre côté parce que je veux faire mon épicerie. Je n’ai pas de fascination à l’idée qu’on me regarde, j’ai de la fascination à l’idée de regarder. »

Quand tu parles de passer de l’autre côté, ça signifie qu’on te verra plus comme réalisatrice, moins comme comédienne ?

« On va me voir comme on me voit maintenant. Mon métier de scénariste et de réalisatrice me permet d’enlever toutes les frustrations que j’avais comme actrice, de choisir uniquement des projets qui me tentent vraiment. Ce métier du jeu, je l’aime d’amour, mais il ne me satisfaisait peut-être pas assez. Dans le métier d’acteur, tu es à la recherche du désir de l’autre tout le temps. Moi, je ne suis pas l’aise, je ne me sens pas épanouie et ça me rend triste d’être dans le regard de l’autre et d’attendre d’être désirée. J’aime être un être désirant, comme Sophia dans Simple comme Sylvain. »

En voyant ton film et comment tu mets ton histoire en scène, on sent que tu es passionnée par ce que tu fais. C’est le cas ?

« Avec la multiplication des images, des plateformes, de la télé, il faut que le cinéma ait son propre langage et spécificité. Quitte à explorer des choses, que ce soit plus expérimental dans l’image. Le cinéma est un art d’images. Moi aussi, parfois, je me demande pourquoi quelqu’un a la prétention de faire du cinéma quand il ne soigne pas son image. Je ne dis pas que je suis parfaite dans mon image et ça se peut qu’il déplaise. Babysitter a été plus mitigé. Les gens adoraient ou détestaient, mais au moins, j’ai essayé des choses. Pour moi, le cinéma, c’est pas une job, c’est une passion et j’essaye d’explorer les limites de mon langage artistique. »

