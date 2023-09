Nos dirigeants pensent au bon peuple

Nos dirigeants en mode actions/solutions.

À Québec, ce vendredi 15 septembre se tient un sommet sur l’itinérance.

Tous en chœur ils entonnent ce refrain : il faut agir !

Ah ça, pour dire qu’il faut agir, ils s’entendent tous.

Parler, promettre, s’indigner, ça donne bonne conscience et surtout, « ça ne mange pas de pain », aurait dit mon vieux Français de père.

À Montréal, madame Plante y va de son solo

« Dix mille personnes en situation d’itinérance au Québec, dans une société prospère et empathique comme la nôtre, c’est inacceptable !

Elle a raison, il va falloir agir.

Dommage, à Montréal il n’y a pas que de beaux jeunes sportifs diversifiés et inclusifs prêts à gravir la voie Camillien-Houde réfectionnée à coût de millions de nos précieux dollars...

À Ottawa, M. Trudeau se fait défenseur de la classe moyenne

M. Trudeau veut réunir les bonzes du secteur de l’alimentation, les priant de bien vouloir accepter d’engranger un peu moins de profit sur le dos des consommateurs.

« Les gens ont du mal à se nourrir », dixit le premier ministre.

Les Canadiens doivent également pouvoir se loger de façon abordable.

Bref, on est en mode mesures urgentes.

M. Poilievre pense-t-il pouvoir résoudre cette crise avec son gros bon sens ?

Comment notre émule du Floridien Ron DeSantis prévoit-il s’attaquer à la précarité des ménages canadiens ?

Nos politiques, tous partis confondus, se gargarisent de bons sentiments.

Il faut des logements sociaux, des refuges, des intervenants en santé mentale.

Des années qu’on entend ça !

Des augmentations de salaire ? Pas trop quand même !

Caquistes, libéraux, solidaires et péquistes, élus du fédéral, édiles municipaux.

À entendre vos promesses et vos bonnes résolutions...

Je pense à Dalida qui, grisée par la voix d’Alain Delon, répondait de son bel accent :

« Parrroles et parrroles, et parrroles... Parrroles et encorrre des parrroles que tous ces mots »