Olivia Rodrigo estime être passée à côté de son enfance

Lorsqu'Olivia Rodrigo a atteint la vingtaine, elle a réalisé qu'elle avait passé une grande partie de son enfance à travailler.

L'interprète de «Drivers License» a reconnu dans une interview pour The Guardian qu'elle avait été submergée de tristesse lorsqu'elle a eu 20 ans, en février, parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait raté de nombreuses expériences formatrices de l'enfance. «Du genre: ''Oh merde, j'ai travaillé toute mon enfance et je ne l'aurai jamais plus.'' Je ne suis pas allée aux matchs de football, je n'avais pas ce groupe de copines avec qui je traînais après l'école. C'est un peu triste», a-t-elle révélé.

La chanteuse a rejoint Disney Channel à l'âge de 12 ans avec la série Bizaardvark de 2016 et n'a quitté la chaîne que récemment après trois saisons de High School Musical: la Comédie Musicale, la Série. Et bien qu'elle soit reconnaissante envers Disney de lui avoir donné «une opportunité aussi incroyable», elle a avoué qu'il était parfois «très difficile» d'être une enfant-star.

«Je pense que c'est une situation intéressante d'être si jeune et de travailler à ce niveau. C'est vraiment facile de se sentir dévalorisée ou de ne pas être prise au sérieux, a-t-elle partagé. C'est vraiment très difficile d'être enfant et acteur, et on peut parfois se sentir un peu exploité. La responsabilité, le fait de se sentir critiqué en public, le sentiment de devoir travailler beaucoup et de voir ses amis aller à des fêtes au bord d'une piscine et passer du temps ensemble, alors qu'on est coincé sur le plateau... [Mais] je ne voudrais pas qu'il en soit autrement.»

La chanteuse de «Good 4 U» est également heureuse d'avoir pu quitter la série High School Musical peu après que sa carrière musicale a explosé. «J'ai vraiment ressenti à quel point il était stressant d'avoir deux emplois à temps plein, écrire et jouer, et de bien les faire tous les deux, a-t-elle ajouté dans un e-mail. J'ai toujours su que je voulais faire de la musique et me concentrer sur l'écriture de chansons, mais à cette époque, il s'est avéré difficile d'équilibrer ces deux obligations.»