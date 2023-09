Ozzy Osbourne va subir une nouvelle opération suite à son accident de quad

Ozzy Osbourne devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale suite à son accident de quad.

• À lire aussi: Ozzy Osbourne annule son apparition au festival Power Trip pour des problèmes de santé

• À lire aussi: «Je ne suis f*cking pas en train de mourir!» – Ozzy Osbourne

Dans l'épisode de mardi du podcast The Osbournes, le chanteur de Black Sabbath a révélé qu'il était sur le point de subir sa quatrième intervention chirurgicale liée à son accident de quad de 2003.

«Mon bas du dos est... Je vais bientôt avoir une péridurale parce que ce qu’ils ont découvert, c’est que le cou a été réparé. Sous le cou, il y a deux vertèbres, là où le quad m'a heurté, qui se sont désintégrées, il n'en reste plus rien, a-t-il déclaré. Tout ce que je sais, c’est... c’est qu’en ce moment, je souffre beaucoup. Je ressens beaucoup d’inconfort.»

Lorsque sa fille, Kelly Osbourne, lui a demandé s'il avait demandé un deuxième avis, sa femme Sharon Osbourne a répondu: «[Le médecin] a dit: ''Écoutez, nous ne savons pas si ça va marcher''. Si ce n'est pas le cas, nous allons [demander un] deuxième et un troisième avis». Et il le fait maintenant.»

Le chanteur a été impliqué dans un accident de quad en 2003, après quoi des tiges de métal lui ont été installées dans le corps. En 2019, il a subi une chute qui a délogé ces tiges métalliques, nécessitant une intervention chirurgicale supplémentaire. «Que se passe-t-il maintenant... dans mon dos, les deux disques et les muscles de mes épaules se sont séparés de mon squelette, et c'est pourquoi je me penche en avant car c'est comme si la gravité faisait avancer ma tête, a-t-il poursuivi. Je pensais quand [le médecin] disait cela: ''J'ai marché comme ça toute ma vie."»

Sharon Osbourne a ajouté: «J’ai dit à [Ozzy]: ‘'Pourquoi tu marchais toujours comme ça?'’ Et il a répondu: ‘'Je pensais que c’était cool quand j’étais petit.'’»

En 2020, Ozzy Osbourne a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. On lui a également récemment retiré un filtre cave d’une de ses artères.