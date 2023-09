[PHOTO] Niagara-on-the-Lake, délices et beautés

En déplacement dans l’état de New York, contraint de revoir mes plans de voyage en raison de l’indisponibilité de l’hébergement dans le secteur, j’ai donc dévié ma route vers la région vinicole du Niagara non loin de là. Un choix assez facile pour l’amateur de vin blanc que je suis. Connaissant certains vignobles des environs, une occasion incontournable s’est présentée pour faire quelques dégustations lors d’une tournée de certains établissements iconiques. Pas étonnant de lire qu’il s’agit de l’une des meilleures destinations culinaires et de production de vin au pays. Un lieu de prédilection pour découvrir ou parfaire ses connaissances du vin de glace. Ce véritable délice pour les papilles constitue une spécialité canadienne. Située à moins de 20 km des chutes en fer à cheval, la vallée du Niagara offre l’endroit parfait pour des balades champêtres ou dans les rues des villages. Ces derniers possèdent beaucoup de cachet. À Niagara-on-the-Lake, sur la rue Queen, on re-trouve des boutiques et des restaurants dans un décor orné de fleurs en saison estivale. Parmi les édifices les plus célèbres, l’hôtel Prince of Wales accueille ses clients dans une architecture victorienne. Construit dans les années 1860, il compte plus de 110 chambres et a hébergé des visiteurs de renom, dont la reine Élizabeth II. Le coin des rues King et Picton peut se targuer d’être l’un des plus photographiés de cette petite ville !

Appareil : Canon EOS R6 MK II

Objectif : RF 24-105mm

Exposition : 1/250s à F/3,2

ISO : 100