QS est solidaire... quand ça fait son affaire

Québec solidaire révèle son vrai visage en marchandant des principes contre un espoir d’augmenter ses appuis à l’élection partielle de Jean-Talon.

En tentant de justifier la décision de briser le consensus d’appui envers les médias dans le bras de fer contre le géant Meta, Gabriel Nadeau-Dubois a déconstruit brique par brique le principe de solidarité à la base de son parti.

QS qui choisit de ne plus être solidaire, c’est comme si le PQ proposait de céder des pouvoirs à Ottawa, ou que le Parti vert se prosternait devant les centrales au charbon.

Un acte contre nature.

Rappelons les faits.

Le gouvernement fédéral a adopté une loi forçant les géants du web à verser des indemnisations aux médias pour le partage de leurs articles.

Plutôt que d’accepter de faire sa juste part après avoir vampirisé les revenus publicitaires, Meta a bloqué le contenu des médias sur Facebook et Instagram dans un élan de barbarie, privant ses abonnés des sources d’information crédibles.

Les partis politiques ont alors cessé tout placement publicitaire sur ces plateformes qui mettent en péril la survie des médias, nécessaires à une saine démocratie.

Irréductibles accros

QS et le PLQ, toutefois, ont brisé ce front commun en choisissant leur profit au détriment de leurs valeurs.

Au diable le sens du devoir moral, ils paient Meta en échange de visibilité pendant la campagne électorale dans Jean-Talon.

Pour se justifier, GND a affirmé que les « pressions symboliques », ça ne marche pas.

Et « qu’avant de dire aux individus, aux partis, de changer leurs comportements », c’est au gouvernement de poser « des gestes structurants qui vont régler le problème ».

Wow. Ça vient du parti qui a appuyé de multiples boycotts dans le passé contre Israël, contre Le Journal de Montréal, contre Qub, contre Uber.

GND, censé défendre les petits devant les multinationales, brade ses beaux principes parce qu’il croit impossible de rejoindre autrement des jeunes susceptibles de voter pour son candidat.

À une élection partielle que QS n’a pratiquement pas de chance de gagner.

Le PQ et la CAQ sont au coude à coude à 32 et 30 % d’appuis selon un sondage Léger, alors que les plus ou moins solidaires se retrouvent loin derrière à 17 %.

Donc quoi ? QS est-il motivé par le montant de 1,82 $ par vote exprimé que lui versera le DGEQ ? Au moins augmenter les votes pour gonfler sa cagnotte ?

La bataille, ce sera pour une autre fois, parce que ce qui compte ici, c’est l’avantage pour le parti.

Ça ne sert à rien

GND a lancé à la face du monde que des gestes individuels, ça ne compte pas.

Alors que de grands mouvements sont nés d’une accumulation d’actions posées dans une volonté de changer les choses.

Pourquoi donc se priver d’un pick-up à Thetford Mines si de toute façon, ce n’est que le tiers d’une goutte d’eau dans l’océan d’émissions de GES planétaires, que seuls les gouvernements ont le pouvoir de changer avec des « mesures structurantes ? »

Quand je rince mon carton de lait et que je le mets au recyclage, suis-je assez structurant, là, ou bof...

« Ce qu’il nous faut, c’est du vrai courage politique », a osé dire sans rire Nadeau-Dubois.

Si quelqu’un, dans le parti, ne le ramène pas à l’ordre, ce n’est pas seulement le choix de continuer à payer de la pub à Meta qui unira QS et le PLQ.

Ils se côtoieront aussi dans les bas-fonds des sondages.