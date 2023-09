Quatre bouteilles pour le dernier week-end de l’été

Un champagne blanc de blancs exquis, un blanc et un rouge de Bourgogne pour la cave et un morgon haute-couture. Si vous avez envie de quelques petites folies pour célébrer les derniers jours (officiels) de l’été, vous serez comblés avec ces quatre cuvées d’exception.

Santé!

Hugues Godmé, Jardins Premiers, Le Blanc de Blancs Premier Cru, France

84,75 $ - Code SAQ 15155785 – 12,5 % – Biologique

Hugues Godmé est une maison de Champagne relativement jeune, née de la scission du domaine Godmé Père et Fils. La vinification se fait en cuve et en barrique, et le dosage est faible. Je goûtait le blanc de blancs du domaine pour la première fois et j’ai été plutôt impressionnée par la qualité. Bien structuré tout en affichant une légèreté séduisante, le vin marie les saveurs pures de fruits blancs et d’agrumes à de subtils accents de fleurs, de foin d’odeur et de pain brioché. La bulle est fine (élevage de 42 mois sur lattes) et persistante; l’acidité mûre est soulignée d’amers nobles qui portent les arômes en longueur. Un régal avec des pétoncles frais de la Nouvelle-Écosse.

★★★★ $$$$

Clos du Moulin aux Moines, Monthélie 2020, Sous le Cellier, France

51,50 $ - Code SAQ 14956003 - 12,5 % – Biologique

Ce domaine historique d’Auxey-Duresses a été fondé en 962 par les moines de l’abbaye de Cluny avant d’être rattaché à celle de Cîteaux. Les 15 hectares de vignes, répartis entre Pernand-Vergelesses et Puligny-Montrachet, sont certifiés biologique et admirablement tenus par l’équipe de Willy Roulendes. Leur Monthélie, une appellation sous-estimée de la Côte de Beaune, est particulièrement fin, sapide et distingué en 2020. Un chardonnay tout ce qu’il y a de plus bourguignon, par sa forme et par son registre aromatique. Le bois joue en sourdine, la texture est ample, mais pleine de vitalité, prouvant une fois de plus la résilience du chardonnay (sur argilo-calcaire) dans des millésimes chauds. Une belle bouteille à laisser reposer 4-6 ans en cave ou à carafer une heure avant le service.

★★★★ $$$$ 1⁄2

Domaine Ninot, Mercurey Premier cru Les Crêts 2019, France

61,50 $ - Code SAQ 15136218 – 13 % – Biologique

Erell Ninot a pris la relève du domaine familial de Rully en 2003; son frère Flavien l’a rejoint 10 ans plus tard. Le duo frère et sœur a converti le vignoble de 13 hectares à l’agriculture bio en 2017. Comme son nom le suggère, le premier cru Les Crêts est situé tout en haut de coteau sur des sols peu profonds qu’on dit mieux adaptés au chardonnay qu’au pinot noir. Malgré la nature torride de 2019, le vin semble avoir conservé un bon niveau d’acidité, qui élève la matière en bouche et fait contrepoids à une matière fruitée bien mûre. Un vin coloré, encore marqué par l’empreinte boisée, qui devrait se fondre à l’ensemble d’ici 4-5 ans; la matière est concentré, les tanins sont compacts et veloutés; les saveurs persistent en finale. Un excellent vin encore en devenir, mais qui a tout pour vieillir en beauté.

★★★–★ $$$$ 1⁄2

Jean Foillard, Morgon 2021, Les Charmes Éponym, France

55,75 $ - Code SAQ 13341197 – 12 % – Biologique

Jean Foillard fait partie de la « bande des quatre », qui s’est inspirée, dès le début des années 1980, des travaux de Jules Chauvet sur les vinifications sans soufre. La qualité des vins est irréprochables et les prix vont de pair. Le Morgon 2021 Éponym est issu de vignes de gamay âgées d’environ une cinquantaine d’années, plantées sur les sols de schiste, de granite et de manganèse du lieu-dit Les Charmes. Ce terroir, le plus élevé de Morgon, ne donne jamais des vins aussi structurés que la Côte du Py ni aussi séduisants que ceux de Corcelette; ils brillent plutôt par leur forme longiligne et leur tension minérale. C’est d’autant plus vrai en 2021, millésime frais et pluvieux, qui ramène les vins du Beaujolais vers des degrés d’alcool « normaux » (on ne s’en plaindra pas). Éponym 2021 n’est donc pas le plus gourmand ni le plus affriolant des morgons de Foillard, mais j’aime bien son profil sobre, qui n’exclut pas la profondeur aromatique. Le côté poivré du gamay l’emporte sur la griotte, la bouche est fine, fraîche, leste et tout en dentelle; un bel accord à table avec de la pintade ou des ris de veau.

★★★★ $$$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.