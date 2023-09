Réno-Jouets aussi veut prendre de l’expansion

L’économie sociale n’a pas de frontières pour Réno-Jouets, qui aimerait ouvrir des magasins dans chacune des grandes villes du Québec. L’organisme travaille déjà avec Renaissance pour accroître sa présence dans la région de Montréal.

• À lire aussi: Un premier magasin Renaissance dans la région de Québec au cours de la prochaine année

Réno-Jouets voit d’un bon œil l’arrivée de Renaissance dans la région de Québec.

«Ça fait deux ans qu’on travaille ensemble. Renaissance, c’est très gros. C’est un organisme d’économie sociale comme nous qui poursuit de belles missions», a affirmé Annie Asselin, fondatrice et directrice générale de Réno-Jouets.

Maintenant que le déménagement dans l’ancien Canac de Cap-Rouge ne pose plus de défis d’adaptation, Mme Asselin peut poursuivre les projets d’expansion qu’elle caresse depuis plusieurs années.

«J’aimerais ouvrir un Réno-Jouets dans chacune des grandes villes du Québec», a-t-elle déclaré.

Selon les scénarios envisagés, il pourrait y avoir, par exemple, une boutique Réno-Jouets dans les magasins à grande surface de Renaissance. Outre la région de Montréal, Renaissance est présente à Sherbrooke, à Gatineau, à partir de la fin de septembre, et possiblement à Québec au cours de la prochaine année (voir autre texte).

S’entraider

«Chaque fois qu’on se voit, on en parle et on regarde comment on peut faire. C’est sûr que c’est avantageux pour Réno-Jouets. Renaissance a des camions. [...] Quand j’ai des grosses collectes de jouets, il faut que j’aille en location et c’est un peu plus dispendieux. Il y a plein de partenariat et de partage qu’on peut faire. On discute comment on peut s’aider et comment on peut être le plus efficace pour envoyer le moins de jouets et de vêtements dans les sites d’enfouissement.»

En collaboration avec Réno-Jouets, Renaissance a ouvert une boutique de jouets revalorisés dans sa friperie de Brossard, question de tester le marché. Lorsqu’il y a des surplus de dons à Québec, ceux-ci peuvent être envoyés à Montréal.

«Dernièrement, on avait un surplus de jouets qu’on ne vendait pas, alors j’ai fait des palettes et on les a envoyées», dit-elle.

En échange, Réno-Jouets touche des redevances. Par contre, la boutique de jouets est gérée et exploitée par Renaissance, à partir de l’expérience développée par Réno-Jouets qui œuvre dans le domaine depuis 2002.

Chaque année, Réno-Jouets, qui est aussi un OBNL, reçoit et traite l’équivalent de 11 remorques de 53 pieds remplies de jouets.