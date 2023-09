Semaine Mode de Montréal et tendances automne 2023

Dès ce lundi et pour toute la semaine, l’industrie de la mode québécoise se mobilise pour célébrer les créateurs d’ici dans le cadre de la Semaine Mode de Montréal. Ce sera le moment parfait d’aller découvrir le talent et la créativité d’ici, avec un fort accent sur l’écoresponsabilité et la circularité, alors que près de 200 designers, détaillants et fabricants ouvriront les portes de leurs ateliers pour connecter avec les amateurs et les passionnés de mode locale. Découvrez la programmation sur le site semainemodemtl.com.

L’occasion est donc parfaite pour présenter quelques silhouettes inscrites dans l’air du temps pour lesquelles je suggère des marques proposant des pièces permettant d’interpréter ces tendances à votre manière. Voici un tour d’horizon de onze looks du moodboard de l’automne 2023.

Pièces amples : Paul Mescal

Photo fournie par Daniele Venturelli/Getty Images for Fendi

Pour réussir un look ample, il suffit parfois de laisser la veste déboutonnée. L’acteur Paul Mescal a une attitude très cool vêtu de ce complet Gucci porté sur une camisole au décolleté profond. Retenez que le pantalon large doit frôler le sol. Pour une itération plus décontractée, agencez la veste à une chemise et un jean.

Marques : École de pensée, Hpadar Couture et Marc Alexandrin.

Jupe à godets : Lily Allen

Photo fournie par icky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images

Les jupes à godets viennent injecter une touche rétro aux looks de la saison. La chanteuse Lily Allen a craqué pour cette silhouette jaune maïs d’Edeline Lee qui laisse entrevoir une parcelle du ventre.

Marques : Bodybag by Jude, Marigold et Cherry Bobin.

Cardigan et cuir : Suki Waterhouse

Photo fournie par Daniele Venturelli/Getty Images for Fendi

Cette saison, les designers ont jeté leur dévolu sur les cardigans et les tandems (twin set). La chanteuse Suki Waterhouse réveille ce cardigan au contact d’une jupe en cuir et de cuissardes Versace.

Marques : Ça va de soi, Lamarque et Olbrich.

Chandail à capuchon et veste : Eiza Gonzalez

Photo fournie par Getty

L’année dernière à pareille date, l’actrice et chanteuse Eiza Gonzalez affichait ce qui allait être une astuce stylistique marquante de l’automne 2023, le chandail à capuchon sous une veste ou un manteau. Comme le démontre cet ensemble Tom Ford, l’intérêt réside dans le mélange athlétique-chic. Vous pourrez troquer la version satinée pour le bon vieux sweat en coton ouaté à fermeture à glissière ouvert sur un t-shirt par exemple.

Marques : Kuwalla Tee, Marie Saint Pierre et Uninno.

Duo veste et jean tendance : Keith Powers

Photo fournie par Jojo Korsh/BFA.com

Le denim est omniprésent. À l’instar du look de Keith Powers à l’événement Givenchy, la clé du bon look réside dans l’agencement d’une pièce classique (une veste smoking) à un jean (un modèle cargo délavé).

Marques : SP par Sal Parasuco, Yoga Jeans, Philippe Dubuc et Buffalo Jeans.

Haut ajusté et pantalon large : Gigi Hadid

Photo fournie par Marc Piasecki/ WireImage.jpg

Tout comme l’a fait Gigi Hadid, vêtue d’un look Chloé, afin de balancer la silhouette, associez un haut moulant à un pantalon large. Vous pourrez remplacer la camisole par un fin tricot, un chandail à découpe ou une chemise ajustée.

Suggestions : Iris Setlakwe, Jennifer Glasgow et Atelier b.

Mini jupe et bottes : Olivia Rodrigo

Photo fournie par Neil Mockford/GC Images

Les longueurs mini se marient à des bottes un brin massif ; oubliez les mini-robes ultra-moulantes et les talons hauts aiguilles ! Voyez le look réussi de la chanteuse Olivia Rodrigo qui a craqué pour une mini-jupe à plis Patou et des bottes aux genoux.

Marques : Aldo, Gathna, Joëlle Collection, L’intervalle et Martino.

Rayures et carreaux : Cory Michael Smith

Photo fournie par ascal Le Segretain/ Getty Images for Dior Homme

Alors que cet été les stars enfilaient un t-shirt ou une camisole sous leur costume, cet automne ce seront des chandails. Pour les plus aventureux, vous pourrez y aller d’un look mélangeant les rayures et les carreaux comme l’a fait le comédien Cory Michael Smith au défilé Dior Homme.

Marques : RW&CO., Surmesur et Mamé.

Bustier et tailleur: Sofia Boutella

Photo fournie par Getty

Rien de tel que le contraste du masculin et du féminin ! Déboutonnez votre tailleur pour dévoiler un bustier et prenez une pose désinvolte comme l’actrice et danseuse Sofia Boutella en pyjama Dolce & Gabbana. Pensez aussi à agencer un justaucorps à un jean ample.

Marques : Esser Studio, La Vie en rose, Heliodor lingerie et Fleur sauvage lingerie.

Vert : une pièce ou look monochrome : Rosario Dawson

Photo fournie par Bennett Raglin/Getty Images for ESSENCE

Pour pimenter votre garde-robe cet automne, ajoutez un accent vert à votre silhouette à moins que vous ne jouiez la carte de l’extravagance de Rosario Dawson qui a craqué pour ce total look imprimé serpent de Stina Gova. Vous cherchez avec quoi marier le vert ? Les tandems vert lichen et rouge, vert Kelly et fuchsia, vert pomme et orange, ainsi que vert émeraude et jaune pâle sont tous gagnants.

Marques : Womance, Atelier 1ER mai et Lili + Henry.

Haut basique et bas intéressant : Li Qin

Photo fournie par Daniele Venturelli/Getty Images for Fendi

Il y a bien sûr l’allure de cette silhouette monochrome ivoire, mais retenez aussi la juxtaposition d’un haut basique (un chandail de couleur neutre) à un bas intéressant (mélange de matières, texture, transparence et opacité, etc.). L’actrice Li Qin incarne parfaitement cette astuce stylistique dans cette panoplie Fendi.

Marques : Veri, Renuar et Tukuan.