Une innovation québécoise pour souffler la neige de manière écologique

Une jeune entreprise de la Côte-de-Beaupré vient d’obtenir une première commande pour livrer une souffleuse industrielle 100 % électrique à la Ville d’Alma, ce qui lui ouvre la voie vers la commercialisation.

L’objectif est de livrer le premier Dragon Électrique à la Ville d’Alma en février prochain dans le but de tester la souffleuse dans des conditions réelles.

« Nous sommes très excités. On a vraiment hâte de livrer la marchandise, de pouvoir voir enfin le Dragon à l’œuvre cet hiver. On est content de la confiance qui nous est accordée », a réagi Viviane Chabot, cofondatrice de Claes Équipement et directrice du développement des affaires.

Avec le Dragon Électrique, l’entreprise a trouvé une façon d’innover dans le domaine des équipements de déneigement pour les rendre plus écologiques tout en réduisant les frais d’exploitation.

« On vient de rentrer en production. À échéance, ce test-là va nous amener à des ventes », a ajouté Mme Chabot.

Son conjoint et elle ont fondé l’entreprise en 2018. Mickaël Claes, cofondateur et président-directeur général, est issu du secteur manufacturier.

Grâce à l’innovation qu’ils proposent, la souffleuse vient se fixer à une chargeuse sur roue. Ses composantes sont activées à partir d’une motorisation alimentée par une batterie électrique qui est indépendante du moteur de la chargeuse.

Selon Mme Chabot, chaque unité permet d’éliminer jusqu’à 105 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par année. Le marché visé est celui des municipalités et des aéroports.

Elle ajoute qu’après une première ronde de financement réussie, l’entreprise vient de démarrer la production. D’autres villes seraient aussi en négociation.

« À New York, ils nous connaissent et ils nous attendent, pour le marché aéroportuaire surtout », dit-elle.

Les composantes sont fabriquées en sous-traitance et assemblées par l’entreprise.

« Il n’y a aucun autre manufacturier d’équipements de déneigement industriel qui fait de l’électrique à 100 %. On commence à voir des manufacturiers qui vont vers l’hybride. On commence à voir des manufacturiers qui vont vers les équipements autonomes, mais aucun n’offre actuellement des équipements comme les nôtres. Nous sommes uniques. Il y a des équipements de déneigement électriques qui existent, mais beaucoup plus petits », a affirmé Mme Chabot.

D’ici la fin de l’hiver 2024, la petite entreprise souhaite produire une douzaine d’unités. Plusieurs options sont disponibles, selon les besoins des clients.