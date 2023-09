Voici le meilleur fromage du Québec!

Pour une quatrième fois, le Zacharie Cloutier, de la fromagerie Nouvelle-France, remporte le Caseus Or, sacré «meilleur fromage du Québec».

Qu’a-t-il de spécial, ce fromage?

Selon Marie-Chantale Houde, copropriétaire de la Fromagerie Nouvelle-France située à Saint-Augustin-De-Desmaures, ce qui fait la particularité du Zacharie Cloutier, «c’est que c’est au lait de brebis, donc, ce n’est pas un formage au lait de vache, ni de chèvre, et c’est peu commun au Québec».

«On achète le lait de six autres entreprises principalement de la région de l’Estrie pour fabriquer ce fromage-là.»

«C’est un formage à pâte ferme, demi-cuite, c’est déjà un défi de fabriquer ça et c’est technologiquement un peu plus difficile. En terme d’arômes, c’est très brioche, caramel, beurre, noix de macadam et plus il vieillit, plus il va développer des arômes de noix de coco, sucré, érable», explique-t-elle.

«On n’a jamais réussi à fournir à la demande, parce que la première fois qu’on a gagné le Caseus Or, c’était en 2011 et on venait de créer le Zacharie Cloutier», se rappelle-t-elle.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.