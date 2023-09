5 mijoteuses à se procurer pour l’automne (dont une à moins de 50 $)

Compote de pommes, potage à la citrouille, mijoté de bœuf, soupe de légumes racines, chili... Les saveurs d’automne se cuisinent à la mijoteuse.

Petite famille

Photo tirée du site web walmart.ca

Avec sa capacité de 3,8 litres, cette mijoteuse à minuterie numérique Crockpot prépare aisément un repas pour quatre personnes. Puisqu’il est possible de programmer le temps de cuisson jusqu’à 20 heures, elle laisse plus de temps à une petite famille pour réaliser diverses activités sans avoir à se soucier de la cuisson du souper, qui gardera sa température lorsque le temps sera écoulé. Dans son bol en grès amovible et sous son couvercle en verre, les chilis, les ragoûts et les potages cuiront doucement.

walmart.ca > 49,98 $

Toujours prête

Photo tirée du site web hamiltonbeach.ca

La mijoteuse Set & Forget® d’Hamilton Beach (6 litres) est toujours prête à donner un coup de pouce en cuisine, même lorsque les aliments à cuire sont congelés, puisque l’appareil se chargera d’abord de les dégeler. Cet accessoire présente une sonde thermique, un couvercle scellé à pinces empêchant les débordements et facilitant le transport, les modes Programmation (de 30 minutes à 24 heures) et Manuel, ainsi qu’une sélection de trois températures (élevée, basse, garde au chaud).

hamiltonbeach.ca > 89,98 $

Bien au chaud

Photo tirée du site web labaie.com

La mijoteuse programmable (3,3 litres) de Cuisinart fait mijoter un repas, le cuit à feu doux ou à feu vif, puis le garde au chaud lorsque le délai de cuisson est atteint, car l’appareil compte une minuterie allant jusqu’à 24 h. Ainsi, il est inutile de se presser lorsqu’on prévoit arriver plus tard à la maison, car un bon repas chaud attendra toute la famille. Cette mijoteuse se compose d’un boîtier en acier inoxydable brossé, d’un récipient de cuisson amovible en céramique, d’un couvercle en verre et de pieds antidérapants.

labaie.com > 134 $

Un grand festin

Photo tirée du site web boutique101.com

Alliée précieuse lorsqu’on reçoit de la visite, la mijoteuse permet de préparer facilement une grande quantité d’un plat à partager. C’est d’autant plus vrai dans cette grande mijoteuse All-Clad de 6,15 litres, permettant de régler le temps de cuisson jusqu’à 20 h. Il suffit de saisir la viande, de couper les légumes, d’ajouter les assaisonnements et de laisser l’appareil faire le travail jusqu’à ce que la visite arrive. La répartition homogène de la chaleur, la cuisson programmable et la fonction Maintien au chaud automatique promettent une cuisson parfaite et sans surveillance.

boutique1101.com > 239,95 $

Joli coup d’œil

Photo tirée du site web labaie.com

Avec sa finition extérieure d’un bleu luisant matelassé (autres couleurs disponibles), cette mijoteuse (6,6 litres) de Brentwood créera un joli coup d’œil dans la cuisine, en plus de préparer, pendant l’absence des propriétaires, un repas pour neuf personnes. Elle présente trois réglages de chauffage (faible, élevé et automatique), un bol en céramique, un couvercle en verre, des poignées froides au toucher et des voyants d’alimentation indiquant un appareil sous tension.

labaie.com > 89,99 $