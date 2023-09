Les Jays passent le balai!

Matt Chapman a donné la victoire aux Blue Jays de Toronto sur un coup sûr en neuvième manche leur permettant de l’emporter par la marque de 3 à 2 dimanche après-midi au Rogers Center.

Chapman a frappé un double qui a touché la clôture du champ centre qui a permis à Cavan Biggio de contourner les sentiers et venir marquer le point décisif (à voir en vidéo principale). Biggio a d’ailleurs connu un fort match au bâton en se rendant sur les sentiers à deux reprises.

La rencontre était présentée à TVA Sports 2.

Les hommes de John Schneider viennent ainsi de balayer leur série de trois matchs face aux Red Sox. De plus, ils avaient passé le balai aux représentants du Massachusetts lors de la précédente série entre les deux formations.

Cette victoire est plus que bénéfique pour Toronto puisqu’ils ont une priorité d’un demi-match sur les Rangers du Texas et de la deuxième place parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine. Le Texas avait remporté les quatre matchs contre les Jays plus tôt cette semaine.

Le voltigeur de centre des Jays Kevin Kiermaier a produit le premier point du duel dès la deuxième manche.

Daulton Varsho qui avait inscrit le point égalisateur la veille sur un triple en neuvième manche s’est signalé dans le duel de dimanche après-midi. Le voltigeur de gauche des Jays a frappé son 17e coup de canon de la saison en cinquième manche afin de doubler l’avance des siens.

Cependant, Rafael Devers qui s’était illustré lors du duel de samedi avec un circuit a égalé le pointage en neuvième grâce à claque en solo.

Le partant des Jays Hyun Jin Ryu n’a pas été à la hauteur lors du match de dimanche. Le gaucher a accordé six coups sûrs à l’adversaire en quatre manches et deux tiers sur la butte.

Toronto va bénéficier d’une journée de congé avant de reprendre l’action mardi contre les Yankees de New York dans la grosse pomme. D’ailleurs, l'entièreté des 11 dernières rencontres de l’équipe sera contre les Rays de Tampa ainsi que les Yankees.