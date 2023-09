Correction concernant la prestation de décès

J’aimerais apporter une précision concernant la prestation de décès telle que mentionnée dans le Courrier signé « Y », paru ce mercredi 21 juillet. La prestation de décès est payable en priorité à la personne qui a payé les frais funéraires, mais cette prestation reste imposable à tous les héritiers, et non à la seule personne qui a payé les frais funéraires, à moins qu’elle ne soit héritière unique. Bien entendu, c’est elle qui va recevoir le relevé pour les impôts puisque la RRQ aura sa seule adresse dans la demande. Mais ce relevé sera libellé « Aux héritiers du défunt ». La personne qui le reçoit doit donc le remettre à tous les héritiers, quel que soit leur nombre. Chacun devra inclure dans sa déclaration fiscale le montant représentant sa part de pourcentage sur le total de la somme de 2500,00 $ alloués par le gouvernement.

Vous pensez bien que s’il revenait à la personne qui a payé la totalité des frais funéraires d’inclure en plus la totalité de cette somme dans sa déclaration fiscale, les plus fortunés d’une famille, qui avancent l’argent pour aider ceux et celles qui manquent de liquidités, renonceraient à le faire pour ne pas subir ce préjudice fiscal.

Suzanne Deschênes

Merci de cette précision qui n’était effectivement pas limpide dans le courrier cité.