Des gagnants de Saint-Lambert-de-Lauzon pour la 27e Maison Tanguay

Une femme de Saint-Lambert-de-Lauzon, en Chaudière-Appalaches, était folle de joie après avoir remporté la 27e Maison Tanguay. Elle a appris la nouvelle aux côtés de son conjoint, dimanche matin, lors du tirage du grand prix.

Dès que son nom a résonné dans la salle de réception de l’hôtel Le Bonne Entente, France Bertrand et son conjoint, Steve Lagueux, ont explosé de joie. Ils sont les heureux élus parmi les 15 finalistes du grand concours annuel, qui étaient rassemblés pour l’occasion.

« C’est complètement irréaliste, fait valoir la nouvelle gagnante de la Maison de la Fondation Maurice-Tanguay. C’est tellement d’émotion, je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point on est heureux ! »

La propriétaire de salon de coiffure a confié que ses plans de la journée ont été totalement chamboulés par la grande nouvelle.

« J’avais prévu retourner à la maison pour faire du lavage, mais je pense qu’on va peut-être changer de projet finalement », blague-t-elle.

Pour la cause

France Bertrand se réjouit bien évidemment d’avoir remporté la mise, mais elle soutient que c’était loin d’être l’objectif visé quand elle s’est procuré des billets de tirage dans les derniers mois.

« Pour nous, c’est très important d’encourager cette cause-là. Ça fait de nombreuses années que j’achète des billets systématiquement. C’est une cliente du salon, une ambassadrice de la Fondation Maurice-Tanguay, qui nous les a vendus, comme à chaque année. »

Questionné à savoir ce qu’il allait choisir entre la maison d’une valeur de 985 000 $ à l’emplacement de son choix ou 750 000 $ en argent, le couple affirme qu’il prendra tout le temps nécessaire pour prendre une décision réfléchie.

« On va prendre le temps de laisser la poussière retomber et on va penser à tout ça à tête reposée. Peu importe ce qu’on finira par choisir, c’est une chance incroyable et on n’en revient tout simplement pas d’avoir gagné », poursuit Steve Lagueux

Enchaînement de records

Pour une troisième année consécutive, la vente des billets de participation par la Fondation Maurice-Tanguay et ses ambassadeurs a atteint un nouveau sommet, alors que 3 751 470 $ ont été amassés en 2023.

Cet important montant servira à réaliser des projets touchant la jeunesse, à offrir du répit aux parents, des soins spécialisés aux enfants, à acheter du matériel adapté ou à appuyer des organismes ou des écoles visant une clientèle avec des besoins particuliers.

Le directeur général de la fondation, Olivier Tanguay, considère que c’est d’autant plus important de continuer à recueillir des dons, puisque les besoins pour ce genre de services ne cessent d’augmenter d’année en année.

« Ça m’impressionne de voir la générosité des gens, conclut-il. On vit une période particulièrement difficile économiquement avec l’inflation et l’augmentation du coût de la vie. C’est touchant de voir que tant de gens trouvent tout de même les moyens de partager et de donner malgré tout. »