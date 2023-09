En raison de la grève aux États-Unis, Sophie Nélisse voit ses projets reportés

Sophie Nélisse devait avoir un automne fort occupé avec, entre autres, les tournages de la troisième saison de la série américaine Yellowjackets et de quelques autres émissions aux États-Unis.

Mais à cause de la grève des scénaristes qui sévit actuellement dans le milieu du cinéma et de la télévision à Hollywood, la comédienne se retrouve avec un horaire beaucoup moins rempli. «Je passe beaucoup de temps au Québec. Cela m’a permis de jouer dans la deuxième saison d’Aller simple. J’y incarne le personnage de Fanny. Au début, elle est surtout observatrice et méfiante, mais au fur et à mesure que l’histoire avance, elle sera prête à tout pour protéger ceux qu’elle aime», affirme celle que nous avons croisée au visionnement de cette émission.

Sophie était bien heureuse de se retrouver sur un plateau québécois. «Je me sens tellement bien ici, je n’ai pas l’impression de travailler. Et il y a un amour unique pour le cinéma et la télévision», a dit la comédienne, qui compte bientôt voyager. «Je vise le Guatemala ou le Costa Rica. Il y aura peut-être aussi l’Irlande et la Turquie, entre amis.»

