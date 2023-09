Voici un livre subtil, intelligent, captivant et un peu drôle

Un nouveau livre signé Jean-François Lisée, on se dit que ce sera intelligent et captivant, et peut-être même un peu drôle.

Alors, ne boudons pas notre plaisir avec ce recueil d’articles déjà parus, mais que Lisée a relus et mis à jour, quand besoin était. Car on sait tous, vous mes lecteurs, et moi, que Lisée pense à peu près les mêmes choses que nous sur l’indépendance du Québec, sur le wokisme, sur la religion et la laïcité, sur l’esclavage et le racisme, sur l’histoire du Canada et du Québec, sur les Premières Nations, sur le féminisme, etc., autant de sujets et bien d’autres abordés avec subtilité dans ce recueil.

Pourquoi lire un essai dont on sait d’avance que l’auteur est « de notre bord » et que ses détracteurs sont nos détracteurs, me demanderez-vous ? D’abord, pour le côté réconfortant de la chose. Nous sommes toujours et encore minoritaires dans notre choix politique, sinon, le Parti québécois serait au pouvoir et le Québec, cette « République du bon sens », serait un pays libre et souverain. Alors, il est bon de sentir que nous ne sommes pas seuls, et lire de telles chroniques a un petit côté salutaire, voire médical. Ça fait du bien par où ça passe, comme dirait l’autre. Et puis Lisée est homme de subtilités, on sait qu’on va y apprendre quelque chose, que tout n’a pas été dit sur ces sujets qui nous préoccupent tant, même s’il peut arriver de ne pas être d’accord avec l’auteur.

Six grands thèmes

Mais, sa « profonde volonté de vérité et de justice », son « impatience envers l’hypocrisie, le mensonge, la mauvaise foi, les promesses brisées, l’obscurantisme, la censure et l’intolérance », nous les partageons. Sa « conviction que la nation québécoise à laquelle j’appartiens a fait des progrès colossaux depuis son réveil de 1960 », nous la partageons tout autant.

Cette cinquantaine de chroniques, publiées surtout dans le quotidien Le Devoir, se divise en six chapitres : I) De très actuelles histoires anciennes ; II) Mythes, religions, laïcité ; III) L’avenir au féminin ; IV) La marée woke et la digue québécoise ; V) Questions autochtones, réponses métissées ; VI) Pour dessert.

Racisme et esclavagisme

La table est maintenant mise pour la discussion franche. « Dans un monde de polarisation toxique du débat public », certains sujets sont plus brûlants que d’autres. Ainsi en est-il du racisme et de l’esclavage à travers les âges et les époques, un sujet qui traverse bon nombre de chroniques de Lisée. Il semble bien que tout le monde, toutes les civilisations, de la Grèce antique à l’Espagne du 18e siècle, en passant par les nations autochtones, l’Afrique noire et le monde arabo-musulman, l’aient pratiqué à divers degrés. À tel point, nous dit Lisée, qu’il est « en fait difficile de trouver dans l’histoire un bout de planète qui n’a pas connu ce fléau, et ce, depuis 8000 ans ».

Mais c’est d’abord au Québec que, dès 1798, « des juges ouverts d’esprit déclarent l’esclavage illégal, sans délai ni compensation », alors que dans le reste du Canada, l’esclavage a persisté jusqu’en 1820, autorisant même les propriétaires d’esclaves à obtenir, de la part du gouvernement, des compensations « pour leurs pertes ».

Non, le Québec n’est pas pur à 100 % en ce domaine mais il affiche un résultat enviable, si on peut dire.

« Le petit nombre d’esclaves et son importance réduite dans la société québécoise ont laissé peu de traces », nous prévient Lisée.

Alors qu’ailleurs, l’esclavage a défini des sociétés en raison de l’abondance de traces laissées, au Québec, ce ne fut pas le cas. Et le Québec de l’époque (1850-1860) a même servi de refuge aux esclaves noirs qui fuyaient leur condition. Selon le journaliste et essayiste Frank Mackey, le Québec était un cas à part. Notre système judiciaire de l’époque « n’atteste rien de comparable à du “profilage racial”, à une persécution des Noirs ou à des traitements de faveur envers les Blancs ». Il n’y a donc rien de systémique ici.