Gala des 38es prix Gémeaux: «Indéfendable» est la quotidienne de l’année

Indéfendable a été sacrée meilleure série dramatique quotidienne lors du Gala des 38es prix Gémeaux, dimanche soir.

La quotidienne judiciaire de TVA, qui comptait le plus de citations cette année – 14 –, a ainsi coiffée sa rivale STAT, d’ICI Télé, seule autre production figurant dans cette toute nouvelle catégorie.

«On vit des moments tumultueux en télévision, on fait le party ce soir, mais j’ai comme l’impression qu’on est l’orchestre sur le Titanic. Il faut écouter notre télé, il faut regarder notre télé, il faut en parler, il faut la diffuser, il faut s’abonner, il faut la voir, car ce serait vraiment plat de se retrouver à un endroit où La petite maison dans la prairie jouerait à 20 h le soir. Notre télé est multi genre, multiple, diversifiée, elle est enfin entrée dans la modernité et ça ne nous tente pas de reculer, longue vie à la télé québécoise!» a dit le producteur exécutif de Pixcom Charles Lafortune en acceptant le prix pour «Indéfendable».

Juste avant, la showrunner avait pris la peine de saluer la productrice de STAT Fabienne Larouche, sachant les efforts que la production d’une quotidienne requiert.

STAT a en revanche brillé grâce à deux de ses vedettes: Suzanne Clément et Geneviève Schmidt sont reparties respectivement avec le Gémeaux du meilleur premier rôle et du meilleur rôle de soutien: série dramatique quotidienne, deux catégories qui sont, comme toutes les autres, dorénavant non genrées. L’autrice de la quotidienne médicale, Marie-Andrée Labbé, a pour sa part reçu le Gémeaux du meilleur texte et la réalisatrice Danièle Méthot a cueilli celui de la meilleure réalisation dans ce segment.

Photos : Éric Myre.

Six prix au total pour la série de Xavier Dolan



L’autre production la plus souvent nommée, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (12 citations), a obtenu trois prix dimanche soir lors de la remise de prix pilotée par Pierre-Yves Lord, soit les Gémeaux du meilleur premier rôle: série dramatique (Patrick Hivon), du meilleur rôle de soutien: série dramatique (Anne Dorval) et de la meilleure réalisation: série dramatique (Xavier Dolan).

Photo Agence QMI, Éric Myre

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Dans le premier épisode de Laurier Gaudreault, tu m’as vieilli de 20 ans, tu m’as fait mourir, mais dans le même épisode tu m’as ressuscitée, Xavier. [...] Je te remercie pour tout ce que tu me donnes dans la vie», a dit Anne Dorval, dans un discours rigolo s’adressant à celui qui l’a si souvent dirigée.



Ce dernier avait déjà obtenu le prix du montage, partagé avec Stéphane Lafleur, lors du Gala de l’industrie, jeudi dernier. La série disponible sur Club illico et actuellement diffusée à Télé-Québec a ainsi amassé six trophées au total.



Le titre de meilleure série dramatique, une catégorie où la compétition était particulièrement relevée, est allé à Avant le crash, celui de la meilleure série annuelle a été accordé à la série policière Alertes – qui a aussi reçu le prix du meilleur texte pour Julie Hivon – et Complètement lycée a accumulé le plus de votes dans la catégorie de la meilleure comédie ou comédie dramatique.

Christine Beaulieu et Catherine Trudeau décorées

Au niveau des interprètes, Catherine Trudeau a accepté le Gémeaux du meilleur premier rôle: série dramatique annuelle pour Les moments parfaits, série qui tirera sa révérence en décembre prochain. Christine Beaulieu a pour sa part obtenu le Gémeaux du meilleur premier rôle comédie ou comédie dramatique pour L’œil du cyclone.

Photos : Éric Myre.

Du côté des animateurs, le bon boulot de France Beaudoin (En direct de l’univers), Jean-Philippe Dion (La vraie nature), Katherine Levac (Gala Les Olivier) et Mathieu Pichette (Bizarroscope) leur a chacun valu une statuette.

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Chez les auteurs, Simon Boulerice a été plébiscité pour ses textes de Chouchou.

Parmi les prix spéciaux, le Grand prix de l’Académie est allé à deux séries aussi fortes qu’émouvantes, Mégantic et Pour toi Flora.

Un bon gala, un bon animateur



Pierre-Yves Lord, chic dans ses costards moutarde, noir et violet, a animé une fête de la télé rassembleuse où tous les réseaux et leurs principales émissions ont été célébrées dans le numéro d’ouverture, comme Chanteurs masqués, En direct de l’univers, La Voix, Y’a du monde à messe et Zénith. C’était plein d’énergie, mais comme tout gala, c’est trop long.

Photo Agence QMI, Éric Myre

Soulignons le passage de Benjamin Graton avec sa mère Patricia Paquin et d’Antoine Parent-Bédard avec sa belle-maman Cathleen Rouleau pour présenter le prix remis à Suzanne Clément. C’était drôle – quand Benjamin qu’on voit dans STAT a dit à Patricia qu’il était meilleur qu’elle dans Chambres en ville – et touchant à la fois.

Le numéro sur l’intelligence artificielle avec le visage de Christian Bégin sur le corps d’Hugo, le gagnant de L’île de l’amour, ou le visage de Simon Boulerice sur le corps de l’entraîneur du Canadien de Montréal Martin St-Louis. Ou encore Marina Orsini qui remplace Marie-Mai à Big Brother Célébrités ou Marthe Laverdière.

Les lauréats du Gala des 38es prix Gémeaux: