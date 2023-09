Gala des 38es prix Gémeaux: la mode d’ici célébrée

Alors que l’on célébrait ce dimanche soir le meilleur de la télévision québécoise lors du gala des 38es prix Gémeaux, sur le tapis rouge c’était une ode aux designers et aux stylistes d’ici. Plusieurs de vos personnalités ont déniché leur look chez les créateurs qui s’apprêtent à présenter leur collection et ouvrir les portes de leur atelier les jours prochains dans le cadre de la Semaine Mode de Montréal. Le moment ne pouvait être plus opportun et nous avons pu d’ailleurs découvrir certaines pièces en grande primeur.

BIANCA GERVAIS

« Je l’ai joué un peu sixties avec cette robe Miss Néomiah. »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

SHELBY JEAN-BAPTISTE

La comédienne a égayé la soirée, glissée dans une création fuchsia théâtrale de Lakuachimoto.

Photo fournie par Paul Ducharme

DEBBIE LYNCH-WHITE

La styliste Mélanie Brisson a confectionné un ensemble à franges dans un dégradé de bleus pour Debbie Lynch-White.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

MADELEINE PÉLOQUIN

La vedette ’était lovée dans une robe-peignoir de velours Denis Gagnon.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

NATHALIE COUPAL

Elle a a opté pour une tenue d’une grande élégance signée Marie Saint Pierre.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

MITSOU

« J’ai composé un look avec différentes pièces de ma garde-robe, dont un grand t-shirt Womance, une veste Michael Kors et un pantalon H&M. Et j’ai décidé de transporter une sélection de sacs à main pour mes amies. »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

ANTOINE PILON

« Je porte fièrement un look de MKNTN qui sera présenté cette semaine à son défilé printemps-été 2024. »

Photo fournie par Paul Ducharme

NAÏLA LOUIDORT

Un look fabuleux entre fausses superpositions et juxtaposition masculin-féminin imaginées par Mlle Geri pour Naïla Louidort.