Les Bengals dans le gros trouble

Si quelqu’un retrouve les véritables Bengals, prière de vite les ramener à Cincinnati. Les imposteurs qui enfilent l’uniforme tigré en ce début de saison ont rendu méconnaissable cette équipe qui a pourtant tout pour aspirer aux grands honneurs dans la NFL.

La défaite de 27-24 encaissée aux mains des Ravens place déjà les Bengals dans une position très précaire. Vous trouvez que c’est largement exagéré d’y aller d’une telle affirmation après seulement deux semaines d’activités ?

Sachez que depuis 1990, seulement 31 équipes sur les 270 qui ont présenté des dossiers de 0-2 après deux semaines sont parvenues à se faufiler en séries éliminatoires. En d’autres termes, c’est à peine 11,5 % des équipes qui obtiennent leur billet pour la grande danse avec un tel départ.

La bonne nouvelle, c’est que la dernière équipe qui a réalisé l’exploit, c’est justement les Bengals, pas plus tard que l’an dernier. La bande à Joe Burrow avait même filé jusqu’en finale de la conférence américaine malgré son départ boiteux.

Attaque en panne

Cette fois, cependant, l’attaque laisse vraiment à désirer, même avec le quart-arrière de 275 millions aux commandes.

Malgré les déboires de début de saison il y a un an, l’attaque avait généré 432 verges et 32 premiers jeux lors du duel initial face aux Steelers. Les revirements nombreux avaient coulé l’équipe, mais on sentait que l’attaque allait trouver son rythme.

La saison 2023 débute de façon bien plus morose. Après les 142 verges au total et seulement six maigres premiers jeux de la semaine dernière, les Bengals n’ont gagné que 19 premiers jeux et accumulé seulement 282 verges face aux Ravens.

La saison dernière, l’attaque n’a pas franchi la barre des 300 verges de gains à cinq reprises. Cette année, le compteur est déjà à deux.

Il aura fallu attendre la 21e séquence offensive des Bengals pour assister à leur premier touché à l’attaque cette saison, quand Tee Higgins a capté une offrande de Joe Burrow au milieu du troisième quart. Auparavant, le seul autre touché avait été inscrit sur un long retour de dégagement.

C’est pour le moins étrange, puisque Burrow bénéficie d’un superbe trio de receveurs à sa disposition. La semaine dernière, Tee Higgins semblait toutefois porté disparu. Cette fois-ci, c’est Ja’Marr Chase qui a été à peu près tenu en échec (5 réceptions pour 31 verges).

Getty Images via AFP

Faibles contre la course

À court terme, il y a malgré tout lieu de croire que l’équipe va solutionner ses problèmes offensifs. Il y a trop de talent à bord pour que le navire continue de couler. À part, bien sûr, si la blessure à la jambe subie par Burrow au camp d’entraînement ne le hante plus qu’il veut bien l’admettre.

Même si les problèmes actuels de l’attaque sont évidents, la tenue de la défense n’a rien de rassurant non plus.

Lors des deux premiers duels, les Bengals ont été violentés physiquement, à raison de 384 verges au sol à leurs dépens. Ils concèdent une moyenne de 4,9 verges par portée.

Les Bengals n’iront nulle part s’ils continuent de se faire piétiner par des rivaux qui font figure d’intimidateurs de cours d’école face à eux.

Les Ravens ont ainsi pu compléter quatre séries d’au moins 10 jeux, ce qui a de quoi épuiser toute défense.

Leur quart-arrière Lamar Jackson a eu le loisir de gambader dans les prés, lui qui n’a été victime d’aucun sac et qui n’a été frappé qu’une seule fois. Il a ainsi pu compléter 24 de ses 33 passes pour 237 verges et deux touchés, en plus d’ajouter 54 verges au sol.

Les Bengals ont prouvé la saison dernière dans la même situation qu’ils pouvaient s’en sortir. Il est toutefois grand temps qu’ils s’extirpent de leur lourd sommeil.