Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Avant l’heure mauve

Photo tirée du site web theatreperiscope.qc.ca

Théâtre Périscope

Du 19 septembre au 7 octobre, 16 h ou 19 h 30

Dans cette pièce écrite par Maude Bégin-Robitaille et mise en scène par Marie-Hélène Lalande, avec la collaboration de Sophie Thibeault, une guerre sanglante ravage l’arrière-pays et les bêtes se meurent dans les champs. Dans un ranch aux confins du désert, six femmes se voient offrir la chance de changer le cours de l’Histoire quand le Général se retrouve ligoté au beau milieu d’une grange. L’espace d’une nuit, elles détiennent le pouvoir suprême : celui de vie ou de mort sur cette figure emblématique d’autorité.

► À partir de 25 $, theatreperiscope.qc.ca

Alexandra Stréliski, Néo-Romance

Photo tirée du site web grandtheatre.qc.ca

Grand théâtre de Québec

22 et 23 septembre, 20 h

La pianiste Alexandra Stréliski revient avec un tout nouveau spectacle issu de son album Néo-Romance, paru le 31 mars. Enveloppée d’une scénographie immersive qu’elle a imaginée avec les créateurs français du Cirque Leroux, la compositrice décloisonne l’univers néoclassique et voyage à travers différents tableaux visuels inspirés des grands courants de l’histoire de l’art. Le trio à cordes Karski l’accompagnera sur scène.

► À partir de 46,50 $, grandtheatre.qc.ca

Festival de magie de Québec

Place d’Youville et ailleurs en ville

20 au 24 septembre

La 12e édition de l’événement maintenant nommé Québec, ville MAGIQUE ! offrira encore cette année des prestations de calibre mondial, avec Alain Choquette en tant que porte-parole. Grand Spectacle de magie internationale présenté au Diamant, le tout nouveau spectacle de Fredo Un éléphant dans la pièce proposé au Collège Saint-Charles Garnier, animation familiale à la Place d’Youville, le Congrès canadien de la magie et l’École de magie au Palais Montcalm, figurent au programme.

► Prix variés, festivaldemagie.ca

Au bal des indociles de François Génot

Photo fournie par François Génot

Engramme

Jusqu’au 14 octobre, du mercredi au vendredi de 12 h à 17 h et le samedi de 13 h à 17 h

François Génot investit les friches comme un atelier à ciel ouvert. En enquêtant et en glanant les plantes considérées comme invasives au Québec, l’artiste s’est rendu dans les interstices de la ville sur la piste des phragmites, herbes à poux, renouées ou impatientes. Par un procédé d’impression textile en motifs et variations, il transpose sur des voiles l’expression directe de ces lieux où se côtoient biodiversité et déchets, plantes indésirables et fantômes itinérants.

► Gratuit, engramme.ca

La route des arts et saveurs de Portneuf

Partout à Portneuf

23 et 24 septembre

Lors de la 8e édition de cet événement artistique et gourmand, des ateliers d’artistes et des fermes de Portneuf ouvriront leurs portes pour accueillir le public qui pourra rencontrer des producteurs et transformateurs agroalimentaires, puis des artistes et des artisans, tout en profitant du paysage portneuvois. Démonstrations d’estampe, de diverses techniques de fabrication d’objets en céramique et de macramé, peinture en direct, atelier de perlage, prestations musicales seront entre autres au menu.

► Gratuit, routeartsetsaveurs.com

La Cuisine de Yannicko

Salle Albert-Rousseau

24 septembre, 20 h

Mise en scène par Louis Saia, La Cuisine de Yannicko rassemble sur scène Bobby Beshro, Sylvie Moreau, Joanie Guérin, France Parent, Claude Tremblay et Émile Dufour. Suivez les péripéties du chef Yannicko et de son équipe complètement déjantée qui se retrouvent confrontés à Vanessa, la nouvelle productrice de leur émission de cuisine qui envisage de faire de son fils la nouvelle star.

► 61,50 $, lacuisinedeyannicko.ca

Les corps paysages de Jiwan Larouche

Artroduction

Jusqu’au 8 octobre, du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h

À partir du lien intime qui l’unit à la nature et de sa propre identité queer, Jiwan Larouche déploie un imaginaire surréaliste luxuriant. Avec poésie et ludisme, l’artiste sculpteur.e issu.e du milieu de la marionnette et du théâtre fait ressortir les bienfaits d’une coexistence harmonieuse entre les êtres vivants et la nature, puis invite à la bienveillance et célèbre la faculté et le droit de chacun à se (re)définir.

► Gratuit, artroduction.com