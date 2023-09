Les revirements coulent le Rouge et Or dans une défaite de 31-14 face aux Carabins

Dans une autre bataille défensive entre les deux grands rivaux, le Rouge et Or de l’Université Laval s’est incliné par la marque de 31-14 devant les Carabins de l’Université de Montréal dans une rencontre présentée cet après-midi au PEPS rempli au bouchon avec 18 216 spectateurs.

• À lire aussi: Attaque aérienne des Carabins: le plus gros défi de la saison pour la défensive du Rouge et Or

Avec un pointage égal à mi-chemin au 4e quart, Guillaume Perrier a réussi une interception qu’il a ramenée dans la zone des buts sur 14 verges pour procurer les devants aux Bleus pour la première fois du match.

Les Carabins ont réussi sept revirements dans le match et la défensive des Bleus a donné des miettes au Rouge et Or en deuxième demie.

Avec deux minutes, le Rouge et Or aurait pu se donner une dernière chance de créer l'égalité, mais le retourneur de première année Olivier Cool a échappé le dégagement à sa ligne de 42. Les Carabins ont repris le ballon pour sceller leur victoire avec un placement de 39 verges de Philippe Voyer, son 5e de la rencontre en six tentatives.

Après avoir freiné les Carabins, les unités spéciales du Rouge et Or ont cafouillé de nouveau, ce qui a mené au premier touché offensif des Bleus.

En plus de la défaite, le Rouge et Or a perdu les services du receveur étoile pendant quelques séries en deuxième demie. Mital est toutefois revenu au jeu avec un bandage au mollet droit.

Troisième quart

Cristophe Beaulieu a réussi une interception sur la première série offensive des Bleus qu’il a ramenée dans le territoire des visiteurs, mais le Rouge et Or n’a pu faire mieux qu’un placement.

Les Carabins ont répliqué avec un placement pour réduire l’écart à 14-12.

Après quelques tours de magie de Jonathan Sénécal qui a réussi trois belles courses, Philippe Boyer a raté son 5e placement de la journée alors que le ballon a frappé de plein fouet le poteau.

Laval a concédé un touché de sûreté au début du 4e quart pour ramener les deux équipes à la case départ à 14-14.

Le Rouge et Or n’a amassé que 43 verges au 3e quart et réussi trois premiers essais.

Départ chaotique

Le Rouge et Or n’a pas connu le départ souhaité. Une remise trop haute au quart-arrière Arnaud Desjardins a mené à un premier revirement. Angel Vital n’a pas été en mesure de récupérer l’objet et Isaac Auger a récupéré le ballon.

Philippe Voyer a ouvert la marque pour les Carabins à la faveur d’un placement de 43 verges.

Quelques minutes plus tard, Olivier Cool a perdu le ballon après avoir capté une passe. L’échappé provoqué par Luis-Philippe Gauthier a été recouvert par Bruno Lagacé. Voyer a ajouté un deuxième placement sur 33 verges.

Il a fallu attendre au deuxième quart pour que le Rouge et Or réussisse à bouger le ballon. Édouard Arsenault a capté une passe de 41 verges pour le touché.

Après deux revirements des Carabins, ce fut au tour de la défensive du Rouge et Or de s’illustrer. Sur une passe déviée par l’ailier défensif Charles-Lee Alarie-Tarif, le secondeur Thomas Landry a réussi une interception dans le territoire des Bleus.

Après deux premiers essais, la poussée du Rouge et Or s’est arrêtée abruptement. Une interception dans la zone des buts de Lagacé a redonné le ballon aux Carabins.

Le Rouge et Or est revenu à la charge sur leur possession suivante. Une passe de 41 verges à Arsenault a amené les locaux dans le red zone, mais la poussée s’est arrêtée sur une passe voilée ratée où Gabriel Leblond aurait pu gambader jusque dans la zone des buts.

Laval a dû se contenter d’un placement de 23 verges de Vincent Blanchard pour porter le score 11-6. Il s’agissait de son 15e consécutif.

Les Carabins ont repris le ballon et ont réduit l’écart avec une dizaine de secondes au cadran. Boyer a fait mouche sur 27 verges pour faire 11-9. Un plaqué de Justin Cloutier aux dépens de Jonathan Sénécal a forcé les Bleus à se contenter d’un placement.