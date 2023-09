Une vie de rêve au Mexique : la luxueuse villa de Jennifer Aniston à Los Cabos

Lieu paradisiaque aux paysages dignes d’une carte postale avec ses dunes et ses rochers qui émergent de la mer de couleur saphir, Los Cabos, au Mexique, attire des touristes du monde entier et les célébrités ne font pas exception à la règle. Plusieurs aiment ce joyau irrésistible, dont la célèbre actrice, Jennifer Aniston, une habituée de Los Cabos, si bien que les médias locaux la surnomment la Queen of Cabo.

Jennifer Aniston aime voyager. On peut la rencontrer aussi bien aux Bahamas que dans une grande capitale européenne comme Paris. N’empêche que son endroit favori pour décompresser demeure Los Cabos. À l’instar d’autres grandes célébrités, on pense notamment à Tom Cruise, Courteney Cox, Jimmy Kimmel ou encore John Travolta, l’actrice de 54 ans aime Los Cabos, cet endroit très prisé des gens riches et célèbres, tant pour faire la fête que pour profiter de grands moments de détente.

Photo tirée du site Visit Los Cabos

Même si l’endroit regorge d’hôtels luxueux et que plusieurs stars hollywoodiennes les fréquentent, certains y ont leur propre villa, tandis que d’autres préfèrent y louer une luxueuse villa privée.

C’est le choix de l’actrice maintes fois récompensée. Si elle a déjà choisi de résider dans une villa privée au sommet des collines qui surplombe la mer de Cortez, qu’on nomme également golfe de Californie, elle opte désormais pour une luxueuse villa en front de mer qu’elle loue au gré de ses envies.

Non seulement la star y était au début de l’année avec ses amis pour célébrer le Nouvel An, mais elle y est retournée quelques jours cet été pour une pause estivale.

Villa Cortez

C’est à la somptueuse villa Cortez qu’elle dépose ses valises la plupart du temps, un endroit sublime en bordure de l’océan Pacifique.

Photo fournie par One & Only Palmilla

Située à San Jose Del Cabo, où la mer de Cortez rencontre l’océan Pacifique, la villa Cortez fait partie de ce lieu privilégié où l’on compte quelques villas offrant le summum en matière de luxe, adjacentes à l’hôtel boutique de luxe six étoiles One & Only Palmilla, un site de 55 acres.

Photo fournie par One & Only Palmilla

Si vous vous demandez combien coûte un séjour dans cet endroit de rêve, sachez que l’on doit débourser en moyenne, selon les saisons, 34 000 $ par nuit pour séjourner dans l’élégante villa Cortez, qui compte à elle seule 10 000 pieds carrés et dispose de quatre chambres dont le décor rappelle le style architectural mexicain.

Photo fournie par One & Only Palmilla

On y trouve bien évidemment une piscine et une plage privée ainsi qu’une terrasse de 2000 pieds carrés. Outre la plage, on y trouve également un club de golf privé.

À ce prix, un chef, des cuisiniers et des serveurs sont à votre service pour vous préparer vos mets favoris.

Divers soins personnalisés tels une manucure ou un massage vous sont prodigués sur place, à la villa, où l’on peut profiter également d’un sauna et d’un jacuzzi privé.

Lit exotique et baignoire remplie de pétales de rose ne sont que des exemples des fantaisies offertes aux clients les plus exigeants qui séjournent dans cette oasis entourée de jardins exotiques.

Si le prix du séjour semble irraisonnable, rappelons que la fortune de l’ancienne star de la série culte Friends est estimée à 438 millions $. De quoi pouvoir s’offrir quelques plaisirs hors du commun.

À découvrir

Situé à l’extrémité sud de la péninsule de Basse-Californie, Los Cabos propose deux villes aux styles bien distincts.

San José del Cabo étant reconnue pour son calme, on s’y rend principalement pour le farniente.

À l’opposé, Cabo San Lucas propose une ambiance dynamique avec de nombreux hôtels, une foule d’activités nautiques et une vie nocturne qui plaira aux amateurs de boîtes de nuit.

On se rend à la Playa El Médano pour ses restaurants et ses nombreux bars à ciel ouvert.

L’Arche de Cabo San Lucas

Parmi les incontournables figure la célèbre arche de Cabo San Lucas, le symbole emblématique de Cabos et surtout un point de mire exceptionnel.

Prenez place dans une embarcation ou un bateau-taxi pour voir de près cette arche dorée naturelle percée dans les falaises. C’est à cet endroit précis que l’océan Pacifique rejoint le golfe de Californie. La jonction de la mer saphir au bleu indigo du Pacifique en fait l’un des endroits magiques du Mexique.

On en profite pour se rendre à Lover’s Beach, ou la Playa del Amor, une superbe plage à proximité.

Activités

Parmi les nombreuses activités que propose Los Cabos, le parc marin national de Cabo Pulmo offre le summum de la plongée sous-marine.

Le surf, le kayak, la pêche en haute mer et l’observation des baleines, de décembre à avril, sont autant d’activités qui s’ajoutent aux promenades sur les nombreuses plages.

Prenez garde, ce ne sont pas toutes les plages qui permettent la baignade.

Rendre le rêve accessible

Même si les séjours des gens riches et célèbres se déroulent dans des villas qui dépassent les rêves les plus fous, il faut savoir que Los Cabos est considéré comme une destination abordable, comparable à plusieurs autres régions du Mexique, et que l’on y trouve des hôtels de différentes gammes de prix.

À titre d’exemple, on peut séjourner cet automne au Royal Decameron à San José del Cabo, un hébergement trois étoiles en bord de mer en formule tout inclus pour 1700 $ par semaine.

À propos de Jennifer Aniston

Photo d'archives, AFP