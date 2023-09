Montréal c. Laval: rivalité intense bien avant d’entrer sur le terrain

Il fallait se lever tôt pour trouver un endroit où profiter de l’avant-match entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de Montréal. Des milliers d’amateurs de football ont lancé le bal de belle façon, à quelques heures d’un match qui s’annonçait électrisant.

Une mer de chandails rouges s’était donné rendez-vous dans le stationnement du Stade TELUS-Université Laval pour profiter du traditionnel « tailgate », bien avant le botté d’envoi qui s’est fait à guichet fermé, vers 13 h.

Marcel Tremblay / Agence QMI

L’affiche du jour revêtait une importance toute spéciale pour les partisans de Québec et des environs, puisqu’il s’agissait du premier rendez-vous annuel contre l’ennemi juré : les Carabins. Le tout, sous un soleil radieux.

Éternels rivaux

« Ils ne nous aiment pas, on les aime pas et c’est tant mieux comme ça », fait valoir Bruno Lachance, un irréductible partisan du Rouge et Or originaire de Québec.

Un homme, qui n’a pas manqué un seul rendez-vous entre les deux puissances du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) depuis deux décennies, a ajouté que la rivalité entre les deux équipes est « la nouvelle version de Canadiens-Nordiques ».

Marcel Tremblay / Agence QMI

Accompagné de ses trois fils, de sa conjointe et de sa petite-fille, M. Lachance a légèrement freiné les ardeurs de celui qui a tenu à ajouter son grain de sel pendant l’entrevue avec Le Journal.

Vincent Desbiens

« C’est certain qu’il y a une forte rivalité, mais on est chanceux de voir de bons matchs comme ça. Toutes les fois que ces deux équipes jouent l’une contre l’autre, il se passe quelque chose. Il y a une énergie différente dans le stade et ça se termine toujours sur un score serré ! »

Dans la gueule du loup

Parmi les milliers de personnes qui ont pris part à la grande fête d’avant-match, on trouvait également une centaine de courageux qui ont fait le déplacement pour encourager les Carabins.

Marcel Tremblay / Agence QMI

« On est dans la gueule du loup, comme on aime le dire, blague Julien Pacheco, un diplômé de Polytechnique. On a une appartenance envers l’université et c’est devenu notre tradition de venir à Québec pour ce match-là chaque année. »

Vincent Desbiens

Ses amis Alexandre Morin, Étienne Tremblay et lui profitent de la rencontre contre Laval pour prendre place dans les gradins avec d’autres membres de la bande, qui habitent à Québec.

« C’est une belle occasion de voir des amis qu’on voit pas souvent et de passer un bon moment ensemble. En tant que fans de sport, je pense qu’on met un peu la rivalité de côté parce que c’est toujours un bon spectacle entre ces deux équipes-là. »