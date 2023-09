Nouveau livre pour enfants de papa Subban: pour P.K., tout a commencé avec les patins de sa sœur

Tout flamboyant qu’il était, P.K. Subban a connu des débuts modestes au hockey quand il était jeune et ça n’a jamais affecté sa joie de vivre.

C’est ce qu’on a appris en discutant avec son paternel, Karl.

Celui-ci vient de lancer son second livre pour enfants intitulé Les patins de hockey, dans lequel il met en vedette ses trois garçons.

« P.K. est le personnage principal, mais Malcom et Jordan y sont aussi parce qu’on parle surtout de tout ce qu’ils ont dû apprendre à faire pour devenir des joueurs professionnels », explique M. Subban en visioconférence.

Avec ce livre, le père Subban voulait parler de persévérance et d’optimisme. Il y raconte l’histoire romancée du jeune P.K. qui attend avec impatience une nouvelle paire de patins qui n’arrive pas.

Courtoisie Petit homme

Patience

« Mes fils ont surtout appris à être patients quand ils étaient jeunes. Ils n’avaient pas des équipements neufs, c’est une histoire d’attente pour des patins, des pantalons et des bâtons en composite.

Avec trois garçons qui jouaient au hockey, la famille Subban devait faire des choix.

« Les premiers patins de P.K., quand il était tout petit, ont été ceux de patinage artistique de sa sœur, puis il a eu des Daoust. Ça n’avait pas d’importance pour ses pieds que ses patins soient usagés.

« On cherchait le patinage libre en famille, ça ne coûtait rien, on allait patiner dehors quand on gelait », raconte le père, qui est aussi sympathique que le fils.

Savoir attendre

Le livre est évidemment une métaphore sur l’importance de comprendre qu’il faut parfois attendre pour obtenir ce que l’on veut dans la vie.

« Attendre, c’est comme pratiquer dans un sport, tu ne deviendras pas un grand patineur automatiquement, il faut savoir attendre et être patient.

« C’est vraiment un truc du quotidien, attendre. On veut le succès instantané et la gratification rapide. Mais tu ne peux pas avoir ça sans sacrifices. »

Heureusement pour papa Subban, le jeune P.K. avait autant d’enthousiasme que celui qu’on a connu pendant ses années à Montréal.

« P.K. était facile à enthousiasmer, il devait attendre, mais ça ne diminuait jamais son attitude. Il attendait. Il a commencé par porter des patins usagés et ça n’avait pas d’importance parce que ça ne l’arrêtait pas. Après un certain temps, l’équipement ne comptait plus vraiment. »

TVA SPORTS/AGENCE QMI

Réduire les coûts

En cette période où le coût de tout augmente, l’équipement de hockey peut vite devenir un produit de luxe pour bien des familles.

Par la bande, son livre aborde le sujet, puisque Karl Subban l’a vécu avec ses garçons quand ils étaient jeunes.

« Ce n’est pas important que l’équipement soit usagé. On parle beaucoup du coût du hockey, mais c’est une façon de baisser les coûts en donnant une seconde vie aux pièces d’équipement.

« C’est un sport magnifique, c’est une belle occasion pour les jeunes de s’impliquer et on ne veut pas que les jeunes s’empêchent en raison de l’argent. »

Intégration

Karl Subban a également mentionné que le hockey a été important pour ses fils dans leur vie sociale.

« Le hockey a aidé mes garçons à définir leur identité. Je n’ai pas joué, mais ça m’a aidé à m’intégrer. »

Et il raconte comment notre sport national lui a permis de se fondre dans le tissu social d’un quartier francophone de Sudbury quand sa famille est arrivée de Jamaïque au tournant des années 1970.

« Je suis arrivé en 1971, c’était l’année de l’arrivée de Ken Dryden à Montréal et je suis tombé amoureux. Mais je vivais dans une rue où aucun enfant ne me ressemblait, les enfants ne parlaient pas la même langue que moi, ils parlaient français.

« Ces enfants, sur la rue Peter [rebaptisée Mountain depuis, NDLR], ils m’ont invité à jouer au hockey avec eux et ç’a changé ma vie. Ils auraient pu me traiter de tous les noms, ils auraient pu me tourner le dos, mais ils ont décidé de m’aider. C’est ça, le pouvoir du hockey. »