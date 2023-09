Cinquième saison de «Révolution»: un retour en solo réussi pour le danseur Frika

La cinquième saison de Révolution a démarré en force, dimanche, avec la venue de plusieurs nouveaux visages étonnants, et quelques retours réjouissants. On peut d’ailleurs être étonné de voir à quel point le bassin de danseurs et de danseuses d’exception semble inépuisable au Québec.

• À lire aussi: De retour à TVA dimanche: 6 moments inoubliables des 4 premières saisons de «Révolution»

• À lire aussi: «J'ai les larmes qui viennent facilement» : Mel Charlot, la nouvelle maître de «Révolution»

Si Frika a choisi de revenir tenter sa chance dans l’émission, c’est avant tout parce qu’il avait l’impression de ne pas avoir pu montrer tout son potentiel ni ce qu’il avait réellement dans le ventre lors de la précédente saison. Avec les autres membres du trio Glitch Control, il s’était rendu jusqu’au face-à-face. « Je voulais revenir en solo pour mettre un peu plus de ma personnalité dans les numéros, a-t-il expliqué en entrevue avec l’Agence QMI. J’avais déjà fait les auditions en saison 1, mais j’avais eu un seul vote. Depuis, j’ai beaucoup pratiqué, je voulais revenir en force, avec plus d’identité dans ma danse. »

Frika n’a pas hésité à aller piger dans son histoire personnelle pour préparer un numéro authentique et vrai. « Cette saison, mon but est que chacun de mes numéros soit très personnel. Ce n’était pas forcément difficile d’exposer ce problème, c’était surtout plus dur de me concentrer. Mais une fois sur scène, tout allait bien. J’étais beaucoup plus à l’aise. »

Photo fournie par Groupe Fair-Play / Thierry du Bois / OSA Images

Stratégie

On l’a déjà vu dans les saisons précédentes, les danseurs qui se présentent à Révolution sont de plus en plus stratégiques. Ils connaissent les rouages de l’émission, ils ont étudié tout ce qui s’est fait avant. Afin de se préparer le plus optimalement possible, Frika a même élaboré tous ses numéros de la saison à l’avance, même s’il s’est réservé de grands passages d’impro dans ses prestations.

« Dans mon premier numéro, il y avait seulement deux mouvements qui étaient vraiment préparés, celui où je fais une demi-split, celui où je fais comme si je vomissais l’alcool, et mon moment révolution. Tout le reste était improvisé. »

Oser un numéro de freestyle à cette étape est quand même dangereux. « Il faut bien connaître la musique choisie, bien connaître sa façon de danser, et connecter tous les mouvements qu’on connaît. C’est un gros défi qui mélange à la fois de la confiance et beaucoup d’inconscience. »

Le danseur de 27 ans revient d’ailleurs sur la difficulté à créer une révolution en solo. «C’est d’autant plus compliqué en popping, parce qu’il n’y a pas de pause particulière ou de saut. Pour faire une bonne révolution en popping, il faut sortir du style. C’est un défi, d’autant plus que je voulais faire une révolution qui résumait un peu l’ensemble de mon numéro.»

Jeune papa d’une fille de 4 ans et d’une autre de 4 mois, Frika ne vit pas encore de sa passion. «Je travaille tous les jours dans une job normale. Un jour, j’aimerais beaucoup vivre de la danse. Ça demande de la pratique, de la patience et de la discipline.»

Catherine et Laurent, 24 et 22 ans, Rosemère et Richelieu

Du cirque à la danse

Catherine et Laurent se sont connus sur les bancs de l’école de cirque, où ils ont développé une solide amitié. « Durant la pandémie, on a commencé à danser ensemble, a raconté Laurent. On se cherchait des projets pour se garder en vie et rester motivés. On a commencé à faire de petites vidéos, on a constaté qu’on avait une belle chimie et qu’on était capable de créer de belles choses ensemble. » Le passage du cirque à la danse semble assez naturel pour les deux artistes.

Photo fournie par Groupe Fair-Play / Thierry du Bois / OSA Images

« Dans notre formation de circassien, on a plusieurs cours de danse, de danse acrobatique et de recherche, a précisé Catherine. Ça nous permet de développer un vocabulaire en danse. Ensuite, c’est un choix personnel de découvrir comment notre corps bouge à travers la danse. » Finalement, Catherine et Laurent ont décidé de tenter leur chance à Révolution dans le but de repousser leurs limites, voir ce qu’ils sont capables de proposer, en plus de faire de nouvelles rencontres. « Je me suis toujours vu faire cette émission, a avoué Laurent. Depuis la première saison, je me suis dit que j’allais y participer. »

Diffo, 26 et 19 ans, Sherbrooke

Une première pour la danse afro

Étonnement, la danse afro n’avait jamais été présentée à Révolution, c’est ce qui a décidé Amanda et Francis à tenter leur chance. « La danse afro est un regroupement de plusieurs danses africaines urbaines et modernes, a détaillé Francis. Il y a des pas qui viennent de la danse traditionnelle, et de nouveaux pas qui sont créés actuellement en Afrique. Ensuite, c’est nous qui choisissons en fonction de la musique et de la chorégraphie. On peut, par exemple, mélanger du coupé décalé de la Côte d’Ivoire avec du Ndombolo du Congo. »

Photo fournie par Groupe Fair-Play / Thierry du Bois / OSA Images

Après avoir commencé dans le hip-hop, Francis s’est passionné pour cette danse, qu’il a perfectionnée avec des stages en France et en Angleterre. Pour Amanda, c’était plus naturel. « J’étais déjà dans cette culture, j’étais habituée de voir ces danses dans les partys de famille. J’ai ensuite commencé à suivre des cours et à me spécialiser. » Les deux s’entendent sur le côté joyeux et rassembleur de ce style de danse. «On peut parfois aller dans des zones plus tristes, mais c’est très souvent festif, a précisé Francis. C’est de la joie pure qui contamine tout le monde. »

Sean, 19 ans, Beaconsfield

Un retour remarquable

Participer à Révolution avec son groupe Break City All Stars, en saison 3, a permis à Sean de beaucoup progresser. Il a pu participer à la tournée, obtenir plusieurs contrats, dont un pour le Cirque du Soleil, et il a décidé d’arrêter l’école pour se consacrer à la danse. Cette année, il a envie d’aller plus loin, en se faisant un prénom en dehors du groupe.

« J’ai décidé de revenir dans l’émission pour aller dans ce sens. Je n’ai pas trop planifié toutes les chorégraphies, mais mon plan est d’aller le plus loin possible. » Sean est quelqu’un de très discipliné dans la vie et il met toutes les chances de son côté pour réussir. « La discipline de vie est quelque chose qui fait partie de moi. Il ne faut jamais lâcher. Tu dois être tout le temps au top de ta forme, car ça te permet de mettre en œuvre toutes les idées qui peuvent t’arriver. Révolution, ça me garde allumé, ça me permet de pousser mon côté artistique. Je pense que j’ai beaucoup à offrir en solo. »

Photo fournie par Groupe Fair-Play / Thierry du Bois / OSA Images

Les candidats sauvés cette semaine:

Madini, 30 ans, Montréal

Sandrine et Robin, 17 et 15 ans, Granby

Catherine et Laurent, 24 et 22 ans, Rosemère et Richelieu

Yelda, 33 ans, Montréal

Sean, 19 ans, Beaconsfield

Diffo, 26 et 19 ans, Sherbrooke

Frika, 27 ans, Longueuil

Les candidats mis en ballottage: