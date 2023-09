Ultra-trail: une nouvelle star est née à Charlevoix

Après sa performance victorieuse de 125 kilomètres en 17 heures dans les sentiers de Charlevoix, la nouvelle star de l’ultra-trail Geneviève Asselin-Demers est retournée courir le lendemain.

Non rassasiée après la plus importante course de trail au Canada le 10 septembre dernier, l’athlète de 35 ans a couru un « petit » dix kilomètres dans les jours suivants, en plus de faire un peu de vélo.

Ancienne championne sur route, Geneviève Asselin-Demers a remporté l’épreuve de 125 km de l’UTHC en 17 h 20 min.

« Je n’étais pas tannée de courir. Les paysages changent constamment. J’aurais maintenu mon pace en continuant de découvrir d’autres parcelles de Charlevoix », lance-t-elle d’emblée sur un ton convaincant.

Photo fournie par UTHC

Assis dans son fauteuil, n’importe quel quidam se demande ce qui peut inciter un sportif à se pousser autant. Geneviève répond les rencontres, la bouette et le paysage. Tout simplement.

Un exploit

Sur le plan psychologique, elle parle également « d’une zone du cerveau jamais visitée », mais la question demeure la même. Qui veut s’y rendre ?

Son exploit la place au 6e au classement général parmi les 330 coureurs et une avance d’une heure sur les athlètes féminines qui ont remporté l’argent et le bronze.

Ingénieure en structure, la Québécoise a conclu sa course tôt dimanche matin à 6 h 20 dans des conditions très humides et difficiles. Des photos de l’état des pieds de certains coureurs à l’arrivée font grimacer.

Photo fournie par UTHC

« Je suis surprise un peu mais j’étais préparée. Je me tiens debout et je ne suis pas comme une vieille de 90 ans. Le seul endroit douloureux, ce sont les orteils. Je suis en train de perdre tous mes ongles », explique Geneviève, qui prépare ses pieds avec une recette miracle un mois à l’avance.

Ne pas s’arrêter

D’un point de vue stratégique, elle suggère aussi de ne jamais s’arrêter ou presque pendant l’effort parce que le plus difficile reste de repartir.

« Le strict minimum. Il faut aussi garder son corps au chaud parce que le froid amène des problèmes gastriques, l’une des raisons des abandons. L’important c’est aussi de continuer de s’alimenter. Après 15 heures, plus rien ne rentre mais il faut continuer les calories pour finir la course », dit-elle, sans possibilité de la contredire.

Selon Geneviève, l’ambiance d’une zone de ravitaillement est impossible à reproduire. Il faut aussi chasser les idées négatives sur-le-champ, sans attendre.

L’alimentation

« Un ravito, c’est tellement intense que tu l’entends un kilomètre avant. Ton corps va t’indiquer quoi prendre même si tu n’as envie de rien. J’ai vu des boules de riz à sushis. Dans chaque joue, j’avais l’air d’un écureuil. Et des patates en conserve !

Enfin, même s’il n’est pas donné à tout le monde de vouloir surpasser ainsi ses limites, les adeptes de l’ultra-trail semblent « connecter » avec leur mal.

« J’ai couru avec des inconnus et j’ai partagé des moments incroyables. On est rendu dans des souffrances tellement grandes. On devient meilleurs chums en deux heures !

C’est un autre monde. Certains l’ont fait en 28 ou 29 heures. Moi, je cours vite. Ça fait moins long », termine-t-elle.

Dans le futur, Geneviève Asselin-Demers songe à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, avec 171 km.

À savoir

-Pour le 12e Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC), 45% des participants étaient des femmes. Plus de 3000 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée de l’une des 13 distances proposées.

-Geneviève Asselin-Demers a remporté le marathon de Montréal en 2015 en 2 h 59 min.

-Elle est mère de deux fillettes, des jumelles, âgées de 4 ans.

-En 2020, de graves ennuis de santé ont failli lui laisser des séquelles permanentes.

-Geneviève s’est mise à la course en sentier en 2021.

-Au moins de juin, elle a participé au championnat du monde en Autriche, sur la distance de 85 km.