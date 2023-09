Une fin de carrière magique pour Glaude

EVANSVILLE, Indiana | La carrière de David Glaude ne pouvait pas mieux se conclure qu’avec un deuxième championnat en autant d’années avec les Capitales.

« Un petit scoop : c’est la dernière partie que je jouais au niveau professionnel et c’était simplement magique, a laissé tomber Glaude, pendant les célébrations des Capitales, hier soir, à Evansville. Ça ne pouvait pas mieux se finir que ça. »

« Je suis très heureux pour ceux dont la carrière va prendre fin, tellement content pour Glaude et T.J. [White] de les voir finir avec un excellent match, a pour sa part commenté le gérant Patrick Scalabrini. C’est fou ! »

Si Glaude a confirmé qu’il se retirait, White a préféré attendre un peu avant d’officialiser le tout.

Scalabrini avait apporté un peu de magie aux Capitales, en chamboulant sa formation offensive pour ce cinquième et ultime match de la finale de la Ligue Frontière. Il savait très bien que c’était un dernier match pour Glaude, qui est passé du cinquième au deuxième rang des frappeurs. Son protégé a d’ailleurs répondu en frappant un circuit en solo en deuxième manche, terminant la rencontre avec trois points produits.

« Peu importe ma position dans la formation offensive, je voulais juste aider mon équipe à gagner un deuxième championnat consécutif et je suis vraiment content », a par ailleurs indiqué Glaude.

À 28 ans, le temps venu pour le jeune homme de Québec de s’établir de façon plus permanente sur le marché du travail comme arpenteur-géomètre et, surtout, demeurer plus souvent auprès de sa petite famille, dont son fils Justin, qui a maintenant 13 mois.

« Ça fait mal d’être à l’étranger, avait-il raconté, plus tôt cette semaine, parlant aussitôt du petit Justin avec des étoiles dans les yeux. Pour ses premiers pas, on avait pratiqué toute la semaine, mais je les ai manqués... Ma blonde m’a appelé FaceTime alors qu’on était à Albany. Au moins, ce soir-là, j’ai frappé un circuit. »

Deux années exceptionnelles

Glaude a connu un parcours fantastique, spécialement lors des deux dernières années, ce qui inclut évidemment les événements sa vie personnelle.

« En 2022, il y a eu le championnat [des Capitales], la naissance de mon fils Justin et ma graduation à l’université, énumérait l’athlète de Québec, avant la présentation du cinquième et ultime match de la finale. En 2023, il y a eu la réussite de mes examens de l’Ordre, ma sélection avec l’équipe canadienne, Justin qui fait ses premiers pas et il y a cette finale avec les Capitales qui donne une chance d’obtenir un deuxième championnat consécutif. Disons que c’est encore une excellente année. »

À propos de sa présence dans les couleurs du Canada, il s’agissait d’une première pour lui, en juin, dans le cadre du tournoi de qualification pour les Jeux panaméricains, en Argentine. Il n’avait jamais été appelé auparavant, que ce soit au niveau junior ou senior.

« C’était une fierté pour moi de porter le chandail du Canada pour la première fois, a-t-il reconnu, avant de ramener rapidement le tout aux souvenirs vécus en famille là-bas. J’ai eu la chance de profiter de cette expérience en Argentine avec ma famille. Il y avait ma blonde, mon petit garçon et mes parents. »