Vivre la maternité, c’est un pensez-y-bien!

Je suis devenue mère sur le tard tellement mon expérience avec la mienne avait été pénible. Rendue à 75 ans, je me souviens encore de sa brusquerie. Elle me faisait payer pour s’être laissé prendre au piège d’un séducteur à peine capable de s’occuper de lui-même.

À part elle, le monde entier était responsable de ses malheurs. Et comme j’étais, paraît-il, une enfant sensible et fragile, ma venue n’a fait qu’ajouter à ses ennuis. C’est vers l’adolescence que j’ai compris le poids que je représentais pour elle et que j’ai commencé à vouloir prendre la responsabilité de mon sort. Ce qui ne l’a pas empêchée de continuer à me tenir un discours misérabiliste dans lequel je tenais le rôle de « coupable » d’avoir contribué à ruiner son existence.

Elle est morte il y a deux ans, à 98 ans, après avoir vécu ses dix dernières années recroquevillée dans un lit de CHSLD où elle dormait la majorité du temps. Je l’ai visitée jusqu’à la fin, par respect pour m’avoir mise au monde. Depuis son décès, je n’ai pas encore réussi à me réconcilier avec son souvenir ni à lui trouver assez de qualités pour lui rendre hommage.

C’est comme si une boule de ressentiments m’était restée coincée en dedans. Ma fille s’évertue à tenter de me faire voir certains beaux côtés de sa grand-mère, mais je persiste à penser qu’avec moi, elle n’a toujours montré que les mauvais. Ça me cause des frictions avec ma fille, des frictions que je regrette à chaque fois, mais que je suis incapable de maîtriser quand elles se produisent sans avertir.

J’aimerais tellement avoir une relation plus saine avec ma fille et ne pas toujours être en conflit avec elle. Mais on dirait que c’est plus fort que tout et que ma mère continue de venir empoisonner ma vie sans que j’y puisse quoi que ce soit.

Une fille qui voudrait oublier sa mère

Quand on veut vraiment quelque chose, on prend les moyens pour y arriver. Relisez attentivement la première phrase de votre deuxième paragraphe, et demande-vous si vous n’auriez pas hérité de la tare de votre mère qui refusait de prendre ses propres responsabilités.

Vous êtes responsable de votre vie, donc responsable de vous la rendre belle, en prenant les moyens de guérir les blessures du passé, et mieux vivre le temps qu’il vous reste sur terre. C’est dans la mesure où vous reconnaîtrez votre responsabilité personnelle dans l’atteinte de cet objectif que vous parviendrez à guérir et mieux vivre avec votre fille.