6 spectacles à voir au Festival international de la littérature

Cela fait 29 ans que des artistes créent des œuvres théâtrales inspirées par la littérature pour le Festival international de la littérature (FIL). Voici 6 suggestions parmi la soixantaine de spectacles et activités à ne pas manquer, présentés dans 15 lieux différents du 20 au 30 septembre, selon la codirectrice générale et directrice artistique, Michelle Corbeil.

Photo fournie par le FIL, crédit Angelo Barzetti

Niagara, d’après un roman de Catherine Mavrikakis, par Martin Faucher

« Il s’agit d’une autrice incroyable et d’un texte qui se veut un retour sur son histoire avec sa mère. C’est un très beau livre qui met ici en scène la grande Sylvie Drapeau. Voilà un sujet qui nous touche tous, la perte de notre mère ou de notre grand-mère et comment on s’en souvient », explique Michelle Corbeil.

- Vendredi 22 septembre et samedi 23 septembre à l’Usine C

Que notre joie demeure, d’après le roman de Kevin Lambert, par Angela Konrad

« Un livre dont on parle beaucoup, qui a même reçu une nomination pour le prix Goncourt. C’est Angela Konrad, la nouvelle directrice de l’Usine C, qui s’attaque à la mise en scène. Avec Marie-Thérèse Fortin, Lise Roy, Ariane Castellanos et Ralph Prosper, entre autres acteurs », dit la directrice.

Dimanche 24 septembre et lundi 25 septembre à l’Usine C

Photo fournie par le FIL, crédit Melany Bernier

Ma vie rouge Kubrick, d’après le roman de Simon Roy, par Eric Jean

« L’auteur Simon Roy a demandé l’aide médicale à mourir l’an dernier après avoir combattu un cancer du cerveau. C’était le premier livre dans lequel il partait de l’œuvre The Shinning, de Stanley Kubrick, et l’associait à un drame survenu dans sa famille. Avant de mourir, il a dit à Eric Jean à quel point ce projet-là était important pour lui. C’est très émouvant. Avec l’excellent Maxim Gaudette. »

Mercredi 27 septembre, jeudi 28 septembre et vendredi 29 septembre au Théâtre Aux Écuries

photo fournie par le FIL, crédit Eric Jean

Les Arcanes, de Tristan Malavoy, par Paul-André Fortier

« Un spectacle qui a été voulu et imaginé par Paul-André Fortier, qui est un grand chorégraphe et un danseur à la retraite, et qui signe ici sa première mise en scène. Il s’agit d’une œuvre de théâtre demandée à Tristan Malavoy, tandis qu'on a choisi Étienne Pilon pour réciter le texte, mais aussi pour bouger comme un danseur. Donc tout le monde fait des choses qu’ils n’ont encore jamais faites », raconte la directrice.

Du 26 au 30 septembre dans la petite salle intime du Théâtre Prospero

Photo fournie par le FIL, crédit, Éva-Maude TC

Le vent respire pour toi - Colette à Montréal en 2023, de Yergo

« On célèbre cette année le 150e anniversaire de l’écrivaine Colette, et Yergo – qui a tout lu Colette – s’est imaginé Colette aujourd’hui, en 2023, à Montréal. Comment se comporterait-elle ? C’est une fiction et une vraie déclaration d’amour à cette femme qui était, j’ai envie de dire, la première écrivaine queer de la littérature occidentale. Avec Macha Limonchik. »

Jeudi 28 septembre au Théâtre Outremont

Photo fournie par le FIL, crédit Andréanne Gauthier

- Le grand chef Salamoo Cook arrive en ville !

« Il s’agit d’un spectacle pour enfants qui allie littérature et chansons. C’est une histoire de petits lapins qui est extraordinaire comme conte. Il a été écrit par l’écrivain d’origine crie Tomson Highway. Les chansons sont interprétées en cri. Pour les enfants, à partir de 5 ans. Une belle façon de sensibiliser les petits au monde autochtone, de manière ludique. »

Le 24 septembre au Théâtre Outremont

Photo fournie par le FIL

- Le FIL se tiendra du 20 au 30 septembre. En plus de ses spectacles en salle, le festival offre plusieurs activités gratuites et en ligne.

Billets, horaires, et programmation complète : festval-fil.qc.ca