Blue Jays : John Schneider remercie ses joueurs... et la bière

Les dernières semaines ont été rocambolesques pour les Blue Jays de Toronto. La seule équipe canadienne du baseball majeur fait tout ce qu’elle peut pour demeurer dans le portrait éliminatoire, et durant ces moments stressants, mieux vaut avoir une bière à la main.

C’était du moins l’avis du gérant John Schneider après que son équipe ait complété le balayage des Red Sox de Boston, dimanche soir.

«Ce n’est nullement amusant, mais c’est notre situation actuelle. Tu dois être en mesure de laisser le passé derrière et te concentrer sur chaque rencontre. Les montagnes russes d’émotions sont ardues. Et vous savez, j’aimerais remercier la brasserie Left Field pour nous avoir fourni de la bonne bière», a-t-il dit en conférence de presse en éclatant de rire.

Le Left Field est un populaire restaurant auprès des amateurs de baseball, puisque ces propriétaires ont nommé plusieurs de leurs boissons en l’honneur de ce sport. Schneider a déjà collaboré avec l’entreprise pour y brasser une bière, la Frozen Rope IPA.

Sauf qu’il y a du vrai dans ce petit coup de publicité. L’entraîneur venait de voir ses hommes être déclassés par les Rangers du Texas pendant quatre rencontres, et les espoirs de voir les Jays (83-67) en séries éliminatoires avaient diminué de beaucoup. Avec leurs trois gains sur les Sox, les revoilà dans la course aux équipes repêchées de la Ligue américaine.

«J’ai aimé la façon dont ils ont joué pendant toute la série, a mentionné Schneider, selon le MLB.com. C’était âprement disputé, nos lanceurs ont été géniaux et notre défensive était exceptionnelle, et ce, avec assez d’offensive pour produire au bon moment. Ç’a aurait pu aller d’un côté comme de l’autre avec la série contre le Texas, et ces gars-là ont haussé leur jeu d’un cran. C’est ce qu’ils devaient faire.»

La même rengaine

Pendant toute cette saison 2023, Toronto a semblé à la fois dans le siège du conducteur, mais aussi au bord du précipice. L’inconstance et quelques blessures ont joué des tours aux Blue Jays. Il s’agit maintenant de finir la saison régulière du bon pied.

«C’est de cette façon que s’est déroulée toute l’année; beaucoup de hauts et de bas pour nous, a indiqué Matt Chapman, l’auteur du point gagnant lundi soir. Nous sommes balayés et ensuite nous balayons quelqu’un. Avec toute cette attention sur l’importance de chaque victoire, c’était agréable d’oublier cette série face au Texas et de faire mieux contre Boston, qui avait notre numéro plus tôt cette saison.»

Les prochains adversaires des Jays seront les Yankees de New York, d’autres rivaux de section qui leur ont donné du fil à retordre. Les Bombardiers du Bronx ont remporté quatre des sept affrontements, mais leurs deux séries ont eu lieu en avril et mai.

Les représentants de la Ville Reine ont toutefois intérêt à livrer la marchandise, puisque la moitié de leurs 12 dernières rencontres sont face aux Yankees et le reste contre les Rays de Tampa Bay.