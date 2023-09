City and Colour à Laval et à Québec en février 2024

Dallas Green a décidé d’affronter le rude hiver canadien en partant en tournée d’un océan à l’autre en plein mois de février avec son projet City and Colour. Au programme : des arrêts à Laval et à Québec.

City and Colour, qui a lancé son septième album, The Love Still Held Me Near, le 31 mars dernier, sera à la Place Bell de Laval, le 22 février 2024, puis au Centre Vidéotron de Québec, le 24 février.

La tournée prendra son envol le 6 février, à Victoria, et se terminera 6000 kilomètres plus à l’est, le 27 février, à Halifax. Nathaniel Rateliff & The Night Sweats ainsi que Ruby Waters ont été choisis pour offrir les premières parties.

La mise en vente générale des billets débutera à 10 h, vendredi, après les préventes habituelles. À noter que pour chaque billet vendu, 1 $ sera remis à des organismes locaux d’aide aux sans-abri.