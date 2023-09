Contenu québécois: Charles Lafortune s’inquiète pour l’avenir de la télé

Le producteur exécutif de Pixcom, Charles Lafortune, n’a pas caché son inquiétude pour l’avenir de la télé québécoise, lundi, lors d’une entrevue à LCN.

«On ne se comptera pas d’histoire, on voit ce qui se passe avec Meta, a-t-il dit. Le Journal Métro a annoncé qu’il faisait faillite. Les revenus publicitaires ont été transférés sur les réseaux sociaux, donc c’est difficile.»

Charles Lafortune constate que la situation est difficile dans le secteur, alors que certains travailleurs qui postulent chez Pixcom ne regardent pas la télé québécoise, et ce, même si les producteurs sont en «quête d’excellence », avec certaines séries reprises en Europe.

«Les gens postulent et ils me répondent qu’ils sont sur les plateformes et qu’ils n’écoutent pas la télé québécoise, a-t-il déploré. Ils disent ça avec un peu de fierté, comme si c’était cool, alors qu’ils viennent travailler dans une entreprise dont le pain et le beurre, c’ est la culture québécoise.»

Charles Lafortune estime que la télévision est le reflet de la diversité québécoise.

«Ce serait triste qu’on recule», a-t-il ajouté.