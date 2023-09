Corps déchiqueté retrouvé à Québec: un des accusés aurait des liens avec un gang de rue

CONTRECOEUR | Un des trois suspects épinglés en lien avec la découverte de restes de corps humains déchiquetés en banlieue de Québec aurait des liens avec un gang de rue.

• À lire aussi: [PHOTOS] Corps déchiqueté retrouvé à Québec: les trois suspects accusés d’outrage à un cadavre

• À lire aussi: [PHOTOS] Meurtre à Québec: La police emporte une émondeuse

• À lire aussi: Meurtre sordide à Québec: la «tension» entre les gangs du crime organisé possiblement en cause, selon un ex-enquêteur du SPVQ

François Bouchard, 31 ans, devrait être incessamment accusé d’outrage à un cadavre au palais de justice de Québec.

Tirée de Facebook

Il en est de même pour ses complices allégués, Cassandra Major, 31 ans, et Jean-François Lamontagne, 44 ans.

Dimanche, la Sûreté du Québec (SQ) a érigé un poste de commandement sur l’avenue Notre-Dame, à Saint-Augustin-de-Desmaures, après la découverte d’un cadavre.

Les auteurs de ce crime auraient déchiqueté le corps dans une machine à émonder et auraient mis le feu aux restes humains. Ces restes auraient ensuite été abandonnés sur le terrain de l'émondeur, qui n’a aucun lien avec cette affaire.

En soirée, les autorités ont arrêté Bouchard, Major et Lamontagne à bord d’un véhicule, alors qu’ils se trouvaient sur le territoire mohawk de Kahnawake.

Quartier dérangé

Aujourd’hui, la SQ a procédé à la fouille en profondeur de la résidence et du terrain où demeurait Bouchard sur la rue Dozois, à Contrecoeur, en Montérégie.

Selon nos sources, c’est à cet endroit qu’aurait eu lieu le meurtre de la victime, dont l’identité est toujours inconnue pour l’instant.

Des résidents du secteur ont confié au Journal que leur quartier résidentiel habituellement tranquille serait devenu beaucoup plus agité depuis la venue de l’accusé, au printemps dernier.

Selon eux, celui qui se présente aussi sous le nom de François Giroux Beausoleil sur sa boîte vocale avait un comportement louche et habitait la maison qui est au nom de sa mère.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

D’après nos informations, une fois le meurtre commis, le corps aurait été transporté jusque dans le secteur de L’Ancienne-Lorette. Le crime pourrait être lié au crime organisé.

Allégeance rouge

Par ailleurs, toujours selon nos sources, Bouchard aurait déjà eu des liens connus des policiers avec le gang de rues Flame Head Boys (FHB), sur la Rive-Nord de Montréal.

Sur sa photo de profil Facebook, l’accusé apparait avec un chandail rouge, et fait un signe de la main qui laisse croire à une allégeance au gang de couleur rouge. Il fait aussi allusion au gang dans sa publication.

Bien qu’il habitait à Contrecoeur, l’accusé a déjà élu domicile à Boucherville, Montréal, et Québec. Il possède un dossier criminel chargé, depuis 2010.

Il a notamment des antécédents de voie de fait avec lésion, possession d’arme avec munitions, possession de stupéfiants et introduction par effraction dans un dessein criminel.

Depuis la fin août, Bouchard était également sous le coup d’un mandat d’arrestation, dans un dossier de vol et de méfait de moins de 5000 $, selon nos informations.

« François est malade »

L'accusé travaillait comme intervenant à l’itinérance et travailleur social, pour la Fondation Beausoleil.

« Les seuls commentaires que je peux donner concernent le manque de services gouvernementaux pour les gens comme lui au Québec, a commenté au Journal Serge Beausoleil, fondateur de l’organisme qui vient en aide aux gens dans le besoin. François est malade. J’ai fait des démarches en ce sens et obtenu aucune aide. François est un être extraordinaire, très gentil et que je considère comme mon fils et que je l’aime énormément. »

Il a affirmé avoir été aux faits des antécédents criminels de son employé.

Les deux autres suspects résidaient quant à eux à Prévost et Blainville, dans les Laurentides.

- Avec Yves Poirier, TVA Nouvelles et Maxime Deland, Agence QMI