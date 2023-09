Dominantes contre McGill, les unités spéciales du Rouge et Or commettent deux erreurs contre les Carabins qui coûtent dix points

Les unités spéciales du Rouge et Or de l'Université Laval ont volé la vedette dans la victoire face aux Redbirds de McGill lors du deuxième match du calendrier, mais elles n'avaient pas aussi fière allure, dimanche, face aux Carabins de l'Université de Montréal.

Malgré les deux erreurs flagrantes en fin de 4e quart qui ont mené à dix points des Carabins, Mathieu Bertrand retenait le positif. «Avant ces deux jeux, on jouait un très bon match sur les unités spéciales, a affirmé le coordonnateur des unités spéciales. Vincent (Blanchard) a encore été solide et nos unités de couverture ont bien fait.»

Avec un pointage de 21-14 tard au 4e quart, le retourneur Olivier Cool a vu un dégagement de Philippe Boyer lui glisser entre les bras. Sur le botté d’envoi qui a suivi le 5e placement de la journée de Boyer, le Rouge et Or a cafouillé et les Bleus ont repris l’objet et inscrit leur premier touché offensif du match quelques jeux plus tard.

«Olivier a vu une belle ouverture et il a levé les yeux une fraction de seconde, a expliqué Bertrand. C’est bien visible sur le film. C’est une erreur qui peut arriver à tout le monde. En raison du vent qui tourbillonnait, les conditions n’étaient pas faciles pour les retourneurs. On l’a même vu avec Carl Chabot qui est un vétéran de quatre saisons.»

Plutôt cette semaine, Glen Constantin nous disait qu’il a parfois été réticent dans le passé à miser sur une recrue comme retourneur parce qu’il craignait pour la protection du ballon.

La confiance de son coach

Assisterons-nous à un changement lors du prochain match samedi prochain à Concordia face aux Stingers? «Olivier est un jeune rempli de talent et j’ai confiance en lui, a mentionné l’ancien quart-arrière vedette du Rouge et Or. Quand tu tombes en cheval, c’est important de remonter le plus rapidement possible. J’aime donner confiance à mes joueurs et c’est certain qu’Olivier va avoir des retours à Concordia.»

Partant à Sherbrooke lors du premier match de la saison en raison notamment de la blessure au vétéran Alex Duff qui est depuis revenu au jeu, Cool avait brillé contre McGill en réussissant un retour de dégagement de 81 verges bon pour un touché en plus de capter sa première passe en carrière. Sa grande vitesse en avait surpris quelques-uns, dont Constantin qui ne croyait pas que le produit des Nomades Montmorency était aussi rapide.

Dans un passé assez récent, le Rouge et Or a déjà misé sur une recrue comme retourneur. «Antoine Dansereau-Leclerc a été partant dès sa première année, a précisé Bertrand. Antony Dufour a lui aussi été partant rapidement dans sa carrière.»