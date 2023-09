Éducation: quand un ministre gère les toilettes

La subsidiarité est un principe selon lequel la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action.

Il s’agit du mot le plus utilisé par Jean-François Roberge à l’époque où il tentait de nous faire croire que son projet de loi 40, sur la gouvernance scolaire, devait décentraliser la prise de décision vers le terrain.

Le mirage

À titre d’ex-prof du primaire, le ministre avait le don d’expliquer les choses simplement. Ainsi, pour nous faire comprendre ce mot compliqué, il utilisait l’image suivante:

«On va vouloir rapprocher la prise de décisions de ceux et celles qui sont sur le terrain, de ceux et celles qui connaissent les élèves par leur nom. Tout ne se décidera pas dans les écoles, mais un peu plus qu’en ce moment».

Toutefois, son projet de loi ne l’a pas empêché d’intervenir dans la sphère publique comme s’il était un directeur d’école ou un DG de CSS.

L’ère Roberge nous aura soumis à une microgestion accrue de la part du gouvernement.

Chaleur et toilette

Il y a deux semaines, en raison de la chaleur accablante, certains CSS ont pris la décision de fermer leurs écoles. Le premier ministre voyait là une «belle opportunité» de laisser les gens, localement, prendre des décisions:

«Je pense que la décentralisation, quand il y a des sujets comme ça, c’est ce qu’il y a de mieux. On va laisser les directeurs et les directrices d’école décider ce qu’il y a de mieux pour les enfants et agir en conséquence.»

Encore une fois, le principe de subsidiarité a pris le bord rapidement, juste le temps que le ministre Drainville décide de gérer les toilettes dans nos écoles.

PL23

Lors de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale , le ministre de l’Éducation disait avoir entendu des témoignages et lu des mémoires dans lesquels il y avait des propositions intéressantes pour améliorer son projet de loi 23. Il s’est même montré ouvert à tenir compte de certains avis en affirmant qu’il annoncerait des bonifications en temps et lieu.

Son allocution m’a d’ailleurs rappelé son passage à la table éditoriale du Devoir . Questionné sur une plus grande centralisation des pouvoirs vers son bureau, c’est un Bernard Drainville à l’air surpris qui disait vouloir arranger ça, si tel était le cas.

Malheureusement, quand un gouvernement se mêle de la gestion de la durée des récréations, de l’ouverture ou non de groupes de maternelles 4 ans ou encore des toilettes, on peut supposer que les «améliorations» à venir ne viendront probablement pas diminuer le superpouvoir que le PL23 confère au ministre de l’Éducation.

Ce qui serait un autre affront parce qu’ il n’y a personne d’assez déconnecté pour croire qu’il s’agit d’une bonne idée de laisser autant de pouvoirs à un seul individu. Peu importe l’individu. Peu importe le parti.

Sur le terrain, l’approche top-down, nous en avons ras-le-bol.