Eugenie Bouchard se défend bien contre une top 20

Dans un match âprement disputé, Eugenie Bouchard s’est inclinée en trois manches de 6-2, 6-7(4) et 6-4 contre Veronika Kudermetova, lundi au deuxième tour du tournoi de Guadalajara, au Mexique.

L’athlète canadienne pourra s’en vouloir. Son adversaire, 19e meilleure joueuse au classement de la WTA, l’a brisée à six reprises, dont quatre fois lors de la première manche.

Bouchard s'est emparée de la seconde manche en bris d’égalité, mais est retournée dans ses travers lors du set décisif. Kudermetova a réussi huit as lors de la totalité du match, contre seulement deux pour la native de Montréal.

La Québécoise n’a d’ailleurs remporté que 56 % des points sur le premier service. Sa rivale, elle, a affiché de bien meilleurs résultats à ce niveau, avec un taux de succès de 68 %.

Ce revers est le 15e de suite de Bouchard contre une membre du top 20. Il faut remonter en huitième de finale du tournoi de Madrid de 2017 pour voir la joueuse de 29 ans réussir un tel fait d’armes. Elle avait alors battu Angelique Kerber par la marque de 6-3 et 5-0, cette dernière ayant déclaré forfait en deuxième manche.

Dimanche soir, Bouchard avait survolé son match contre la favorite de la foule et 181e raquette mondiale Renata Zarazua. Elle n’avait eu besoin que de 1 h 29 min pour s’imposer 6-1 et 7-6(4). À l’inverse de sa plus récente opposition face à Kudermetova, Bouchard avait remporté 74 % de ses points sur son premier service.

Des défaites pour Fung et Zhao

Les tournois de Stacey Fung et Carol Zhao se sont également terminés lundi. La première nommée s’est inclinée 6-3, 2-6 et 6-0 contre l’Ukrainienne Marta Kostyuk (42e). Zhao, elle, a baissé pavillon en seulement 1 h 23 min par le pointage de 6-4 et 6-3 face à l’Américaine Sofia Kenin, classée au 53e rang.

Fung aura donné du fil à retordre à Kostyuk, notamment en deuxième manche. Elle a cependant connu un dernier set exécrable, ne gagnant que 33 % de ses points au premier service.

Quant à Zhao, elle n’aura brisé son adversaire qu’à une seule reprise sur l’ensemble de la partie.