Fred St-Gelais et Kim Gingras sont mariés et partagent une série de photos de leur grand jour célébré en pleine nature

Le musicien Fred St-Gelais et la danseuse et chorégraphe Kim Gingras se sont dit oui. Le couple, qui s’était fiancé en 2022, a partagé plusieurs superbes clichés de ce grand jour sur les réseaux sociaux.

On peut dire que le style du mari (vêtu d’un costume bourgogne) s’alliait parfaitement à celui de sa femme avec sa longue robe immaculée et avec sa chevelure rousse signature.

« Is this real life » ? (Est-ce la vraie vie ?), se demande le musicien dans sa publication Instagram dévoilant un carrousel de photos du plus beau jour de sa vie. L’une d’elles, montrant le profil du couple caché sous le large voile vaporeux de la mariée, est à couper le souffle.

Difficile de ne pas ressentir toute la tendresse que se portent les nouveaux époux sur ces portraits pris en pleine nature par la photographe Cathy Lessard.

On se souvient que le réalisateur et guitariste Fred St-Gelais s’était séparé de sa femme, Marie-Mai, en 2016 après onze ans d’amour. Ils s’étaient rencontrés alors que la candidate de Star Académie était âgée de 20 ans. Au moment de leur rupture, la chanteuse n’avait jamais fait de musique sans son amoureux, qui avait engendré toutes ses chansons et les cinq premiers albums de sa carrière.

Kim Gingras, qui a dansé aux côtés de Beyoncé, Jennifer Lopez et Justin Timberlake, a été en couple pendant 6 ans avec le danseur et chorégraphe Vincent-Olivier Noiseux.